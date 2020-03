Honda marca, mas Botafogo apenas empata com o Bangu

Matéria publicada em 15 de março de 2020, 18:28 horas

Rio – O atacante japonês Honda fez uma boa estreia com a camisa do Botafogo. Fez um gol e ficou em campo por 60 minutos, mas não conseguiu evitar o tropeço do Glorioso diante do Bangu. A partida foi disputada na tarde deste domingo, às 16 horas, no Estádio Nilton Santos.

O gol de Honda saiu de um pênalti, assinalado aos 27 minutos do primeiro tempo. Rafael Navarro invadiu a área e chegou a driblar o goleiro banguense antes de ser derrubado. Na cobrança, Honda mostrou categoria e colocou o alvinegro na frente.

No segundo tempo, o Bangu chegou ao empate com Rhainer, aos 13 minutos. O atacante se aproveitou de uma “dormida” da defesa do Botafogo e recebeu completamente livre. Com muita categoria, ele mandou por cima de Gatito e fez um golaço.

O Botafogo ainda chegou a balançar as redes do Bangu novamente, aos 19 minutos, mas o árbitro marcou impedimento de Navarro. Na reta final, já sem, Honda em campo, o Glorioso carimbou a trave do Bangu, mas o placar ficou mesmo em 1 a 1.