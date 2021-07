Horário do comércio de Volta Redonda volta ao normal

Matéria publicada em 15 de julho de 2021, 20:30 horas

Volta Redonda – O horário do comércio retorna ao normal a partir desta sexta-feira, 16/07, podendo as lojas, que funcionam fora dos shoppings, e demais setores de serviços, abrirem de 8h30min às 18h30min, de segunda à sexta-feira; e, aos sábados, de 8h30min às 12h30min. A abertura aos domingos volta ser facultativa.

Já os bares e restaurantes também vão ganhar mais uma hora para funcionar. Eles vão poder ficar abertos até meia-noite, tendo uma hora de tolerância para fechar as portas. Antes era até as 23 horas com uma hora de tolerância. No caso de shoppings, o horário também voltará ao normal. Supermercados, farmácias, padarias, lanchonetes e postos de combustíveis e demais estabelecimentos considerados essenciais continuam com horário liberado, conforme legislação em vigor.

O novo horário vai seguir a Convenção Coletiva de Trabalho, assinada entre os sindicatos patronal e do trabalhador. A decisão foi tomada pelo prefeito Antônio Francisco Neto em conjunto com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), após analisarem a redução dos casos da Covid-19 na cidade, que vem apresentando os menores índices de contágio durante a pandemia e também com queda no número de internações tanto em leitos clínicos quanto de UTI´s, nas redes pública e privada.

Para o presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, essa nova flexibilização vem num bom momento, em que a economia volta a dar sinais de melhora, principalmente, por causa da vacinação que segue avançando. “Estamos vendo a redução dos casos graves, menos internações, as pessoas já estão se cuidando mais, respeitando as medidas preventivas e, além disso, a prefeitura intensificou a fiscalização. Acreditamos que é o momento de voltar ao horário normal, mas sem relaxar com a prevenção. Continuamos orientando a todos a manterem os cuidados sempre”, afirmou.

Gilson lembrou ainda que o comércio já começa a se preparar para as vendas do Dia dos Pais e poder ter um horário mais flexível para trabalhar ajuda, inclusive, na antecipação por parte do consumidor, que poderá se programar melhor para comprar os presentes com mais calma. “Quem precisa ir mais cedo ao comércio, por exemplo, vai ter mais tempo”, comentou.

Essa nova flexibilização vem numa data importante para o setor, uma vez que, nesta sexta-feira, dia 16/07, se comemora o Dia do Comerciante. “É uma data em que se celebra quem ajuda a manter a cidade no caminho do desenvolvimento, que precisa desse apoio para o setor, que mais gera emprego no município, continue estável. Precisamos fortalecer o comércio para que a cidade, que completa 67 anos, no sábado, continue no caminho do crescimento, salvando vidas, mas mantendo a economia saudável também’, acrescentou.