Matéria publicada em 11 de maio de 2021, 08:08 horas

As mudas podem ser adquiridas todas as quintas-feiras, das 8h30 até 11h45

Itatiaia- O Horto Municipal, ligado à Secretaria de Meio Ambiente encontrou uma forma simples e prática de colaborar com o meio ambiente, e está disponibilizando gratuitamente para a população uma grande variedade de mudas.

A doação acontece todas as quintas-feiras, das 8h30 até 11h45 para quem estiver interessado, e entre as mudas que podem ser doadas estão espécies nativas, frutíferas, ornamentais, medicinais, entre outras.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, a entrega segue todas as normas de proteção contra a Covid-19, recomendadas pela OMS – Organização Mundial da Saúde, como a exigência de máscara de proteção facial e distanciamento social. No local também só são permitidas a entrada de duas pessoas por vez.

De acordo com a secretaria de Meio Ambiente, cada morador tem direito a 10 mudas por mês, contabilizadas no cadastro realizado no ato da primeira entrega. No momento da retirada é registrado o local que receberá a plantação das mudas, portanto o morador que desejar também poderá obter no local, orientações de como fazer o plantio e qual é o tipo mais adequado para cada área.

– Orientamos quanto ao tipo de mudas para serem plantadas em jardins, pomares e áreas de preservação permanente. Também explicamos quais as plantas que são mais adequadas para serem colocadas nas calçadas e outros lugares. Vale ressaltar que dentre as mudas que dispomos no Horto estão, Ipê-Jardim Ornamental, Pitanga frutífera, Ipê-branco nativo. Também temos mudas de hortelã, capim-cidreira, entre várias outras – explicou a coordenadora do Horto Municipal, a bióloga, Eliana Gouvêa.

Números de doações

Um levantamento realizado pela equipe do Horto registrou que no ano passado foram doadas 6.471 mudas, sendo média mensal de 540 mudas. O mesmo levantamento apontou também que entre os meses de janeiro a maio de 2020, o total de doação chegou 2.316 e nesse mesmo período de 2021 esse número caiu para 1.255 mudas doadas.

– Devido às restrições de presença, tivemos uma queda no número de procura em relação ao ano passado, que foi o início da pandemia. Acreditamos que isso se deve as doações que foram temporariamente suspensas e também a redução do número de atendimentos. Hoje o atendimento já acontece no período normal, porém seguindo todas as regras normas exigidas pela OMS, disse Eliana.

Pandemia

De coordenadora do Horto, durante a pandemia, período em que muitos estão em isolamento social, cultivar plantas pode ser uma atividade importante para ser incorporada a rotina.

– Nesse período de pandemia as pessoas têm desenvolvido alguns hobbies e entre eles está o cultivo de plantas, que são grandes aliadas para o nosso bem estar. As plantas além de levar uma estética bonita para o ambiente é uma forma saudável de ocupação, além de ser uma aliada no combate a ansiedade – finalizou.

A equipe do Horto orienta que o morador leve uma bolsa ou uma caixa para fazer o transporte das mudas. O Horto que fica na Rua Osmar Amorim, s/n, na Vila Odete, nos fundos da Oficina da Prefeitura. O telefone de contato do Horto Florestal de Itatiaia é o (24) 3352-1405.