Horto Municipal de Porto Real terá programação especial pelo Dia das Crianças

Matéria publicada em 10 de outubro de 2022, 22:19 horas

Porto Real – O Horto Municipal recebe nesta quarta-feira, 12 de outubro, atividades em alusão ao Dia das Crianças, das 9h ao meio-dia. A festividade será realizada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, em parceria com o Sesc-RJ.

Entre as atividades estarão brinquedos como tobogã, cama elástica, feira e oficina de artesanato, desenho e massinhas com a artesã Rosimery Marinho, além de ações circenses. Haverá animações e brincadeiras com palhaços, apresentação da banda municipal, batalha do passinho, corridas de saco, do ovo e um aulão de capoeira, entre outras atividades.

O evento também sediará a repescagem da campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos, que irá atender animais a partir dos 3 meses de idade. Outras atrações confirmadas são: a feira de adoção animal e o encontro do amicão.

– Além da parceria com o Sesc-RJ, o evento ainda será intersetorial e contará com nossos professores de educação física na realização de atividades esportivas. Queremos fazer deste um dia especial, onde possamos reunir os filhos e pais em diversas atividades de lazer – ressaltou o prefeito Serfiotis.