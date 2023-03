Horto Municipal vai beneficiar agricultores de Mangaratiba - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de março de 2023, 08:43 horas

Mangaratiba – Falta bem pouco para os agricultores de Mangaratiba ganharem a nova sede da Agroindústria Municipal. Nesta terça-feira (21), foi realizada uma visita técnica nas obras do espaço de produção agrícola, que fica no Horto Municipal, em Nova Mangaratiba, e está previsto para ser inaugurado daqui a dois meses. A construção é realizada através da parceria da Prefeitura de Mangaratiba, por meio da Secretaria de Agricultura e Pesca (SMAP), com a Vale e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

A obra da agroindústria conta com investimento total de R$701 mil, e visa fomentar a produção agroecológica da cidade, bem como, fortalecer a comercialização dos produtos da agricultura familiar de Mangaratiba. O local contará com área de sanitização de produtos; cozinha industrial; câmara fria; salas de pasteurização, armazenamento, processamento e expedição; loja; estoque; banheiros e vestiários, além de diversos maquinários que ficarão a disposição dos agricultores.

O vice-prefeito Alcimar Moreira, o Chicão da Ilha, comemorou a conquista.

“Estou muito feliz com esta parceria que irá beneficiar os nossos agricultores. Obrigado a VALE e a UFRRJ por acreditarem e investirem nos nossos projetos que buscam dar autonomia desses profissionais. Esse espaço vai impulsionar a economia local e incentivar muito a produção familiar”.

Segundo o Secretário de Agricultura e Pesca, Alex Barbosa, a ideia é criar a maior agroindústria de processamento de produtos vegetais orgânicos do estado do Rio de Janeiro.

“Esse equipamento veio para incentivar e mudar a realidade das famílias produtoras de Mangaratiba. Ele é completo e adequado as normas sanitárias exigidas por lei, o que favorece na inserção dos selos de qualidade, imprescindíveis para a comercialização de produtos agroecológicos”.

O produtor de mel, Sebastião dos Santos Filho, falou sobre a importância do empreendimento.

“Com certeza esse é um grande passo para nós agricultores. A criação da nova agroindústria é a melhor maneira de aumentar a renda do produtor e incentivá-lo a não ficar estagnado somente no fornecimento para a merenda escolar. É a valorização da agricultura, do trabalhador e do produto da terra. Muito obrigada Prefeitura de Mangaratiba”.

Participaram da visita, técnicos da Vale, da UFRRJ e agricultores da cidade, que também puderam conhecer o local onde está sendo construído um Jardim Sensorial.