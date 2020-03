Hospitais de Santa Rita de Jacutinga esclarecem sobre caso suspeito de Covid-19

Matéria publicada em 17 de março de 2020, 15:23 horas

Um paciente apresentou sintomas da doença e está em isolamento

Santa Rita de Jacutinga- A Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Monsenhor Marciano emitiram uma nota de esclarecimento à população na tarde desta terça-feira (17). As unidades médicas informaram que houve um caso suspeito do novo coronavírus (Covid-19) e que todas as medidas foram feitas seguindo o protocolo do Ministério da Saúde.

O paciente com os sintomas da doença já está em isolamento cumprindo quarentena com acompanhamento dos profissionais de saúde. A Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Monsenhor Marciano solicitaram ainda aos moradores que só procurem os serviços dos hospitais em caso de urgência/emergência.

– Pedimos a toda população que faça o uso dos serviços de saúde somente em caso de extrema urgência. Agradecemos a compreensão de todos – disse em nota os hospitais da cidade mineira.