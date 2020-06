Exclusivo: Hospitais de Volta Redonda tiveram 4 óbitos por Covid nas últimas 24 horas

Matéria publicada em 24 de junho de 2020, 20:23 horas

Volta Redonda – Hospitais das redes pública e privada de Volta Redonda registraram quatro óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas. Um deles foi no Hospital São João Batista, onde tem cinco pacientes internados com suspeita ou confirmação de terem sido infectados pelo novo coronavírus.

O outro óbito foi no Hospital Santa Cecília, que tem 14 internados com Covid-19. Os hospitais da Unimed e do Retiro registraram também um óbito, cada um, nas últimas 24 horas.

Os quatro óbitos não constam no boletim oficial divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira, dia 24. Portanto, não há informação ainda se todos os pacientes que morreram são do município. O DIÁRIO DO VALE, porém, confirmou que pelo menos um dos óbitos foi de um paciente de Volta Redonda.

De acordo com os dados oficiais da prefeitura, o município tem 59 óbitos, ocorridos desde o início da pandemia, em meados de março.

O DIÁRIO DO VALE ressalta que o número de internações pode oscilar a qualquer momento.

Resumo desta quarta-feira, dia 23, das últimas 24 horas :

– Hospital Santa Cecília – Hoje com 14 internados, sendo 07 em UTI, com 02 em VM (ventilação mecânica) e 05 em O2. Tem 07 em um enfermaria/quarto. Houve 01 óbito nas últimas 24 horas.

– Hospital São João Batista – Hoje tem 05 pacientes internados no total, sendo 02 em VM e 03 em ar ambiente. Houve 01 óbito nas últimas 24 horas.

– Hospital da Unimed – Tem um total de 22 pacientes internados. Sendo 11 pacientes em CTI, com 06 em VM e 09 confirmados. São 11 internados em enfermaria, 06 confirmados. Houve 01 óbito nas últimas 24 horas.

– Hospital do Retiro – Hoje tem 30 pacientes internados no total, sendo 28 em enfermaria e 02 no CTI, com 01 em VM. Houve 01 óbito nas últimas 24 horas.

– Hospital de Campanha – Hoje tem 10 pacientes internados em ar ambiente, sendo 07 positivos, 01 aguardando confirmação e 02 negativos.

– HINJA – Hoje 03 paciente internados, sendo 01 em UTI e 02 em enfermaria.

Resumo de pacientes internados:

– Total de pacientes Internados confirmados positivo ou suspeitos : 84

– Total internados em CTI com VM: 11

– Total internados em CTI ou Enfermaria sem VM : 73

– Resumo de óbitos de Volta Redonda – 04 nas últimas 24 horas, não constantes dos 59 oficialmente confirmados.