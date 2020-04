Hospitais e órgãos públicos da região restringem dados sobre internações por Covid-19

Matéria publicada em 26 de abril de 2020, 21:59 horas

Volta Redonda – O DIÁRIO DO VALE volta a noticiar na noite deste domingo, dia 26, o número de pacientes internados com suspeita ou confirmação da Covid-19. De acordo com o resumo das últimas 24 horas, 13 pacientes estão internados em hospitais públicos e privados de Volta Redonda.

O levantamento, porém, não está com os dados completos. No sábado, o número de internados, incluindo o Hospital da Unimed, era de 24. Isso sem os pacientes do município que estão no Hospital Regional.

Hospitais e órgãos públicos começaram a restringir informações sobre internações. Portanto, os dados deste domingo não representam a realidade dos dados de sábado, dia 25, que eram mais completos.

Resumo deste domingo, das últimas 24 horas :

– Hospital das Clínicas – Hoje com 10 internados, sendo 03 em UTI em VM (ventilação mecânica) e 07 em enfermaria, em ar ambiente. Sem óbitos ou transferências nas últimas 24 horas.

– Hospital São João Batista – Sem pacientes internados hoje. Houve 01 transferência para o Hospital Regional suspeito, em VM.

Hospital do Retiro – Hoje tem 02 internados suspeitos, em ar ambiente, em enfermaria. Sem pacientes na UTI respiratória.

– HINJA – Mantém somente 01 RN suspeito. Sem óbitos ou transferências.

Resumo de pacientes internados:

– Total de pacientes internados confirmados positivo ou suspeitos : 13

– Total internados em CTI com VM : 03

– Total internados sem VM : 13

– Resumo de óbitos de Volta Redonda – zero nas últimas 24 horas.

– Total de 13 óbitos, sendo 09 confirmados.

– Hospital Regional não divulgou informações e nem o Hospital da Unimed.