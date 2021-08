Matéria publicada em 6 de agosto de 2021, 17:40 horas

Convênio entre HMJ e Universidade Estácio oferece 55 vagas nas áreas de biomedicina, nutrição e fisioterapia

Angra dos Reis – Um convênio de dois anos entre o Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) com a Universidade Estácio garante abertura de vagas de estágios nas áreas de biomedicina, nutrição e fisioterapia.

– Esse convênio vai coroar o aprendizado do nosso aluno, é onde ele vai conseguir toda a parte prática para concluir o curso e estar pronto para servir as pessoas – frisou o diretor da Estácio em Angra, Guilherme Monteiro de Carvalho, confirmando que futuramente a instituição vai implementar uma clínica-escola para atender a população da região de Jacuecanga, bairro onde está instalada a universidade.

Estágios começam nesta mês

Os profissionais formados em biomedicina podem atuar no laboratório de análises clínicas, hemonúcleo e serviços de radiologia. Os nutricionistas auxiliam no atendimento nutricional do paciente hospitalizado e os fisioterapeutas vão atender casos envolvendo as áreas neurológica, cardíaca, hemodinâmica, respiratória ou motora.

Os estágios para biomedicina e nutrição começam ainda neste mês, serão 23 e 10 vagas respectivamente. Para a fisioterapia vão ser destinadas 22 vagas, mas as atividades terão início somente no ano que vem.

– Ficamos muito felizes de ver esse convênio se concretizando. Investindo em ciência e tecnologia, ajudamos no desenvolvimento de nossa cidade – lembrou a deputada Célia Jordão, que atuou como interlocutora entre as instituições.

Universidade selecionará os alunos

O convênio não envolve custos, a Estácio vai arcar com os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) dos alunos e em troca o HMJ oferece a oportunidade dos estudantes colocarem em prática o que aprenderam ao longo dos cursos.

– o HMJ além de ser um hospital de portas abertas, está virando uma escola para os futuros profissionais da cidade, estamos investindo no capital humano da cidade – ressaltou o prefeito Fernando Jordão.

Os alunos serão selecionados pela Estácio e encaminhados ao HMJ. O estágio na área de nutrição começará a partir do 6º período, biomedicina no 7º e 8º períodos e fisioterapia 8º e 9º períodos. A carga horária do estágio vai variar de acordo com cada curso.

– São parcerias assim que fazem os nossos serviços avançar e tenho certeza que os acadêmicos vão contribuir muito conosco – afirmou Berenice Valle, diretora hospitalar do HMJ.