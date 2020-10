Hospital de Campanha começa a ser desmobilizado no Estádio Raulino de Oliveira

Matéria publicada em 7 de outubro de 2020, 11:10 horas

Volta Redonda – A desmobilização do Hospital de Campanha, montado no Estádio Raulino de Oliveira, foi iniciada, em Volta Redonda. O hospital recebia pacientes desde o início da pandemia de Covid-19 no município. Agora, o HMMR (Hospital Municipal Munir Rafful) – Hospital do Idoso, situado na VIla Santa Cecília, será a nova unidade de referência para casos do novo coronavírus.

O atendimento aos idosos passará a ser feito no Centro Municipal de Saúde (CMS), no bairro Niterói, no antigo Hospital Santa Margarida. A indicação do Hospital do Idoso foi feita pelo MPE (Ministério Público Estadual) para possibilitar a remoção do Hospital de Campanha e também para que as cirurgias eletivas sejam retomadas aos hospitais São João Batista e Retiro.

Dois leitos da unidade serão transferidos para o HMMR, já o CMS conta com 44 leitos de retaguarda e dois na “sala vermelha”.

O Hospital de Campanha no estádio era um dos eixos de monitoramento de Covid-19 de um acordo entre a prefeitura de Volta Redonda com o Ministério Público para permitir a flexibilização de atividades econômicas, como o comércio varejista, no município. Nos últimos boletins epidemiológicos, a taxa de ocupação no hospital era de 0%, segundo a prefeitura.