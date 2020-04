Hospital de Campanha de Volta Redonda tem custo inferior aos de outras unidades do Brasil

Matéria publicada em 16 de abril de 2020, 12:39 horas

Volta Redonda – O município tem um dos menores custos do País com o Hospital de Campanha, montado em 10 dias para receber exclusivamente pacientes com Covid-19, Novo Coronavírus. Na unidade, erguida no Estádio Raulino de Oliviera, serão 114 leitos de média complexidade.

Segundo cálculos da prefeitura, serão investidos no Hospital de Campanha cerca de R$ 850 mil por mês. Entre esses dados, estão os valores com equipes de profissionais de saúde, medicamentos, estrutura física, insumos, entre outros. Em três meses, serão cerca de R$ 2,5 milhões investidos, segundo a prefeitura, para salvar vidas.

Levantamento mostra que este custo é inferior ao empenhado por outras cidades. Em Volta Redonda, por mês, cada leito sairá por cerca de R$ 7 mil. Já o hospital do governo federal em Goiás custará R$ 50 mil por leito.

No valor total, o município também segue um dos que menos gasta com o Hospital de Campanha. O Governo do Estado de Goiás, por exemplo, estima gastar R$ 10 milhões na unidade com 200 leitos. Fortaleza, por sua vez, espera gastar R$ 4 milhões com 204 leitos.

Já a unidade que está sendo construída no Rio, para atender 220 leitos, terá custo de R$ 45 milhões. Em São Paulo, apenas com a montagem dos complexos dos hospitais de campanha do Anhembi e Pacaembu, o Governo do Estado de São Paulo irá investir R$ 35 milhões. Já a unidade em Itajaí, em Santa Catarina, custará mais de R$ 76 milhões aos cofres públicos e terá 100 leitos de Unidade de Terapia Intensiva.

Segundo a prefeitura de Volta Redonda, o objetivo do Hospital de Campanha é evitar que os leitos das unidades de emergência – como hospitais São João Batista e Retiro – sejam ocupados com suspeitos da Covid-19. E assim evitar até a transmissão do vírus dentro das unidades de emergência. A estrutura de Volta Redonda tem leitos de internação para atendimentos de baixa complexidade, enfermarias, sala vermelha e área de pronto atendimento.

O local está prestes a começar a ser utilizado e, segundo o prefeito, a estimativa é de que o atendimento se inicie já em abril. “Serão 114 leitos que vão ajudar a salvar vidas, o que é nosso objetivo. Estamos concluindo os últimos detalhes desse hospital e na próxima semana já iniciaremos o atendimento nele”, disse o prefeito.

Samuca explicou que o período requer ações rápidas do poder público e que todo processo está sendo feito com transparência. “Volta Redonda foi um dos primeiros municípios do Estado a agir, divulgando dados e a real situação da cidade. Também estamos criando um portal da transparência da Covid-19, com toda prestação de contas dos recursos investidos no combate ao coronavírus. Todos os contratos, conforme recomendação do Ministério Público, também serão enviados ao MP para análise”, disse o prefeito.