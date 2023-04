Hospital de Emergência de Resende recebe colchões pneumáticos para evitar escaras

Matéria publicada em 15 de abril de 2023, 07:49 horas

Resende – O Hospital de Emergência de Resende recebeu esta semana 16 colchões pneumáticos. As novas aquisições feitas pela Secretaria de Saúde ficarão no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Até então, segundo o secretário de Saúde, Jayme Neto, a unidade de saúde não contava com esse tipo de material.

Os colchões, segundo ele, são recursos importantes no combate às chamadas úlceras de pressão, também chamadas de escaras, que são feridas provocadas na pele devido ao tempo prolongado no leito. O problema acomete principalmente pacientes desnutridos, com inflamações e idosos, entre outros grupos.

“Os beneficiados são pacientes que estão no CTI, que geralmente estão nas condições mais propensas às úlceras de pressão. Já fazemos esse combate na rede pública através de outras práticas, mas a chegada dos colchões é, certamente, um aliado muito forte para preservar a saúde dos nossos pacientes”, salientou Jayme Neto.