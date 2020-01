Hospital de Emergência de Resende registra aumento no número de atendimento nos últimos anos

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2020, 07:46 horas

Em três anos o índice subiu em aproximadamente 13,5%, tendo registrado 110.500 atendimentos em 2019

Resende – O Hospital Municipal de Emergência (HME) Henrique Sérgio Gregori, em Resende, registrou 13,% de aumento no número de atendimentos comparado aos últimos três anos. A Prefeitura Municipal destaca o bom resultado graças as melhorias e reformas através do programa “Revitaliza Resende”.

Usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) deram mais credibilidade a unidade de saúde, localizada no bairro Jardim Jalisco, após a aquisição de novos aparelhos médicos, equipamentos e a capacitação dos profissionais do HME.

Hospital

Atualmente, o Hospital de Emergência de Resende, contabiliza mais de nove mil atendimentos por mês. Em 2017, foram realizados 95.578 casos atendidos, já em 2018, a estatística subiu para 101.730.

Em 2019, o índice acabou superando os anos anteriores, contabilizando 110.500 atendimentos.

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, destacou a conquista do município ter sido eleito a oitava melhor saúde do país.

– Não é por acaso que Resende foi eleita a oitava melhor saúde do País, no Ranking Connected Smart Cities 2019. Com tantas mudanças positivas, a população passou a ter mais recursos de alta tecnologia disponíveis para tratamentos de qualidade e agilidade nos atendimentos, valorizando, desta forma, a relação entre o hospital e os seus usuários. Uma das prioridades da atual gestão é o atendimento mais humanizado, visando acolher cada paciente com uma infraestrutura melhor, moderna e confortável, e condições necessárias para o bem-estar emocional – concluiu o prefeito.