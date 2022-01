Hospital de emergência de Resende restringe visitas, apôs aumento do número de casos de síndromes gripais

Matéria publicada em 18 de janeiro de 2022, 15:33 horas

A partir desta quarta-feira, dia 19, apenas será permitido um visitante por paciente

Resende- A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, decidiu reduzir a quantidade de visitas aos pacientes das alas do Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori. A partir desta quarta-feira, dia 19, apenas será permitido um visitante por paciente.

Vale destacar que as visitas poderão durar até 30 minutos. Para a ala pediátrica, as visitas acontecem a partir das 12h; no setor da enfermaria o novo horário será às 14h30; repouso será às 15h e as visitas ao CTI serão a partir das 16h.

O secretário de Saúde, Tande Vieira, ressalta que a restrição da visita foi tomada após um aumento no número de casos de síndromes gripais.

-Decidimos mudar a quantidade de visitantes para um por paciente como uma forma de garantir a segurança e saúde, tanto dos pacientes como dos familiares. Lembramos que durante a visita, os familiares também devem manter os cuidados necessários, como uso de máscara e higienização das mãos com álcool em gel. O Hospital de Emergência nos últimos anos passou por diversas reformas e ampliações e está bem equipado para o tratamento. Devido a esse aumento de casos gripais, pedimos paciência também aos munícipes que buscam atendimentos e também pedimos que procurem o hospital apenas quando apresentarem sintomas gripais – disse Tande Vieira.