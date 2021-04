Matéria publicada em 1 de abril de 2021, 14:31 horas

Resende – O Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori recebeu um novo aparelho de ultrassom, em Resende. O aparelho é do modelo Versana Premier da marca GE e será destinado para a realização de exames como ginecológicos, obstétricos, cardiovasculares e de ultrassonografia geral.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz destacou a relevância desse equipamento para garantir atendimentos e serviços de qualidade à população.

– O município vem realizando melhorias que estão garantindo uma saúde de qualidade para toda a população. Com este novo equipamento, a capacidade de realização de exames no Hospital de Emergência irá aumentar e será possível a diminuição das filas de espera. O equipamento tem maior durabilidade e os pacientes terão um atendimento de qualidade no hospital – comentou o prefeito.

Mais investimentos

O HME também recebeu novos artigos de mobília como armários e mesas para setores da área de tomografia, laboratório, consultório de pediatria, etc. No início de 2021, o Hospital de Emergência adquiriu também um conjunto de anestesia ultramoderno, composto por um carrinho de anestesia, que atende paciente neonatal a obeso, e monitor multiparamétrico destinado a procedimentos de medicina de alta complexidade.

Com a gestão atual, o hospital recebeu grandes e importantes obras de reforma na estrutura e correção de problemas antigos. Além de aquisições de equipamentos e artigos de mobília para que a população seja atendida com qualidade e segurança.