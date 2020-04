Hospital de Porto Real está com estoque completo de EPIs

Matéria publicada em 28 de abril de 2020, 10:14 horas

Porto Real – A Secretaria de Saúde de Porto Real ampliou o estoque EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para profissionais do Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis. Eles contam com aventais impermeáveis e descartáveis, toucas descartáveis, sapatilha propé, máscaras cirúrgicas, PFF2 e N95, do tipo face shield, óculos de proteção, luvas, entre outros.

– É importante ressaltar que todos estão orientados quanto ao uso correto desses equipamentos, bem como a respeito do tempo de troca, conforme a legislação em vigor, de acordo com as normas da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) – destacou o secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim.

Além dos materiais adquiridos pela Secretaria de Saúde, Porto Real também recebeu doações de EPIs, que contribuem no combate ao novo coronavírus e também a manter outras atividades do hospital municipal e de outras unidades de saúde.

– Gostaria de agradecer a todos que colaboraram nesse momento de pandemia, pois esses gestos de solidariedade são fundamentais para o bom andamento dos serviços prestados à população – concluiu Luiz Fernando.