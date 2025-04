Hospital de Praia Brava abre sindicância para apurar morte de criança

Angra dos Reis – A Fundação Eletronuclear de Assistência Médica (FEAM) do Hospital de Praia Brava informou neste sábado (19) que abrirá uma sindicância para investigar o falecimento de uma criança nas dependências do hospital na última sexta-feira (18). O inquérito será conduzido pela responsável pela área médica e técnica do hospital, Drª Maria Paula Pillar.

O hospital prestou solidariedade à família e negou qualquer tipo de negligência por parte da administração no caso. Em nota, a unidade afirma ter compromisso com a ética, o cuidado e o atendimento humanizado a todos os pacientes.