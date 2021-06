Hospital do Retiro conta com novos profissionais no setor de Qualidade

Matéria publicada em 15 de junho de 2021, 17:03 horas

Volta Redonda – O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR) conta com novos profissionais do setor de Qualidade. Os funcionários, junto com a direção da unidade, realizaram o primeiro encontro para iniciar o processo de Acreditação Hospitalar, nessa terça-feira. De acordo com a ONA (Organização Nacional de Acreditação), se trata de um programa de educação continuada das organizações prestadoras de serviços de saúde, tendo como objetivo promover a qualidade e segurança de pacientes e colaboradores.

O departamento é composto pela médica oftalmologista Coordenadora da Qualidade, Ângela Arbach, pelo Assistente da Qualidade, Nilton Simões, e pelo Gestor da Informação, Rodrigo Franciuli. O evento reuniu diretores e coordenadores de todos os setores do hospital, seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19.

Márcia Cury, diretora do HMMR, disse que o desafio da unidade é se tornar um hospital modelo, prestando um atendimento de excelência à população.

– Assumi novamente em janeiro de 2021 a direção do Hospital do Retiro e, desde então, venho me empenhando para colocar a ‘casa em ordem’. Contratamos novos profissionais para o setor de Qualidade, onde juntos iremos gerenciar ações para aumentar a segurança dos pacientes, acompanhantes, colaboradores e propor melhorias para a unidade. Além disso, também queremos proporcionar aos nossos colaboradores melhores condições de trabalho. Em minha gestão, vamos trabalhar incansavelmente para alcançar os melhores resultados e possibilitar um atendimento mais humanizado aos pacientes – detalhou.

Segundo a médica Ângela Arbach, para que o processo de Acreditação tenha êxito, é necessário o envolvimento de todas as equipes.

– Precisamos realizar um trabalho em conjunto para tornar o HMMR um hospital de referência, oferecendo ao paciente um atendimento seguro e humanizado, inclusive para a comunidade e para o colaborador. Nosso maior desafio é trazer Acreditação e a certificação de qualidade no atendimento – ressaltou a médica.

O projeto demonstra ainda a responsabilidade e comprometimento da atual direção do hospital com a segurança, com a ética profissional, com os procedimentos e com garantia da qualidade do atendimento à população. Tendo como benefícios também a credibilidade junto à população, o trabalho seguro e eficiente, a diminuição de desperdícios, a diminuição de retrabalhos, a redução de custos, a padronização dos processos e a criação de ciclos de melhoria. Com a Acreditação, a unidade de saúde está evidenciando a sua qualificação e demonstrando para os clientes internos e externos, e também para a comunidade em geral, que o hospital alcançou um padrão de gestão da assistência pela ONA.