Hospital do Retiro é premiado pela Anvisa em Segurança do Paciente

Volta Redonda – O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), em Volta Redonda, alcançou 100% de conformidade nas práticas de segurança do paciente na avaliação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), referente a 2024. O prêmio “Excelência na Avaliação Nacional nas Práticas de Segurança do Paciente” foi entregue ao diretor-médico Rogério Almeida e à enfermeira Paola Tolentino, do Núcleo de Segurança do Paciente, no auditório da Secretaria Estadual de Saúde (SES), na capital carioca, nesta segunda-feira (28).

Segundo o diretor-médico Rogério Almeida, a avaliação da Anvisa acontece anualmente no Brasil em hospitais com Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com o objetivo de apresentar e divulgar – aos gestores de saúde e profissionais dos Núcleos de Segurança do Paciente (NSP), das Comissões de Controle de Infecção (CCIH) e da assistência, além de profissionais que atuam no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) – os resultados da análise da Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente.

“Foram avaliados 21 itens, com 69 subitens, relacionados à efetividade nas práticas de segurança do paciente. Nesse ano, o hospital conseguiu atingir 100% de conformidade, com todas as exigências cumpridas. Foram avaliados itens como Núcleo de Segurança do Paciente instituído, com reuniões sistemáticas; plano de segurança implantado, contendo os perigos potenciais e ações de intervenção; protocolos de higiene das mãos, de identificação do paciente, de cirurgia segura, de prevenção de lesão por pressão; protocolos para prevenção de quedas, para prescrição, uso e administração de medicamentos, entre outros”, disse Rogério Almeida.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, destacou que não mede esforços nos investimentos para a saúde pública em benefício da população que utiliza o SUS (Sistema Único de Saúde).

“Quero fazer da Saúde de Volta Redonda a melhor do país, estamos no caminho certo. Desde 2021, quando retomamos à administração municipal, reestruturamos todos os hospitais públicos e iniciamos os investimentos com equipamentos modernos, abertura de novos leitos e ampliação da assistência médica”, comentou Neto.