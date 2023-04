Hospital do Retiro em Volta Redonda lança projeto ‘Cinema nas Enfermarias’

Matéria publicada em 21 de abril de 2023, 18:41 horas

Primeira sessão aconteceu nesta semana e faz parte das ações de humanização implantadas na unidade de saúde

Volta Redonda – O projeto “Cinema nas Enfermarias”, lançado nesta semana no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, realizou a primeira sessão na última segunda-feira (17), e beneficiou uma das enfermarias clínicas, voltada para pacientes internados que não necessitam de cuidados intensivos dentro do hospital.

Os pacientes assistiram ao longa metragem “Superação – O Milagre da Fé”, lançado em 2019. A atividade faz parte das ações de humanização desenvolvidas no hospital para melhorar a experiência do usuário, familiares de dos colaboradores.

De acordo com o gerente Administrativo do HMMR, Jean Passos, idealizador do “Cinema nas Enfermarias”, a história escolhida deve seguir o critério de levar ao paciente uma mensagem de fé e esperança. “A ideia é que sempre sejam filmes leves, que possam contribuir com o aspecto psicológico, melhorando a autoestima, motivando o sorriso”, falou.

O projeto tem enfoque terapêutico de minimizar o estresse da internação, melhorar a rotina dos pacientes, contribuir com a qualidade de vida dentro do hospital. “Acredito que as atividades lúdicas, como o cinema, ajudem na recuperação do paciente, promovendo a fuga do estresse do ambiente hospitalar, tirando a atenção exclusivamente da doença, valorizando o ser humano”, reforçou Jean.

As sessões serão realizadas pelo menos uma vez por semana no hospital. O objetivo é promover acolhimento para que os pacientes se sintam bem. Além da enfermaria clínica, a ideia é ampliar o projeto para a enfermaria cirúrgica, que abriga pacientes no pré e pós-operatório, além da pediátrica, com filmes infantis.

Para a diretora Geral do Hospital do Retiro, Márcia Cury, o atendimento humanizado torna o ambiente mais agradável para o paciente e seus familiares durante o tempo de permanência no hospital.

“Sabemos que um hospital pode ser um ambiente hostil, estressante. Em minha gestão, nos preocupamos com o bem-estar dos pacientes durante sua recuperação e queremos ser referência em assistência à saúde e humanização”, destacou Márcia, lembrando que a unidade prepara atividades nos aniversários, na Páscoa, Dia das Crianças, Natal, nas datas comemorativas para os pacientes.

“Nesse sentido, o cinema contribui para ajudar a trabalhar emoções, como a ansiedade, a tristeza, a baixa autoestima, atuando como ferramenta eficaz na melhora da qualidade de vida dos pacientes assistidos e seus acompanhantes”, ressaltou Márcia Cury.