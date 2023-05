Hospital do Retiro, em VR, recebe novas macas de última geração

Matéria publicada em 1 de maio de 2023, 08:10 horas

Volta Redonda – O Hospital do Retiro recebeu esta semana três novas macas de alto padrão, com diversas funcionalidades que possibilitam maior conforto e segurança ao paciente, além de facilidade de manejo às equipes assistenciais.

“Essas macas são de uma das melhores do mercado e que vão atender às necessidades de emergências médicas. A aquisição das macas faz parte de uma série de melhorias que estamos implantando na unidade”, afirmou a diretora-geral do hospital, Márcia Cury.

De acordo com a equipe técnica do hospital, o modelo do equipamento é adequado para uma ampla variedade de pacientes, graças ao seu sistema de ajuste de largura e altura. Também possui rodas grandes e resistentes, que permitem fácil movimentação em superfícies irregulares, como escadas e terrenos acidentados. Além disso, possui uma série de recursos que ajuda a manter o paciente seguro durante o transporte.

“O investimento em modernização das estruturas e equipamentos da nossa rede de urgência e emergência é uma prioridade da atual gestão, e faz parte de ações para oferecermos uma saúde pública cada vez mais acolhedora, humana e eficiente”, ressaltou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Mais de R$ 1 milhão em investimentos

Os investimentos em novos equipamentos no Hospital do Retiro já contemplaram outras áreas, com cerca de R$ 1 milhão para aquisição de itens como um ultrassom de última geração, quatro bisturis eletrônicos (eletrocautérios) e três focos cirúrgicos.

A unidade hospitalar também já recebeu três mesas cirúrgicas elétricas, utilizadas nos melhores hospitais do país; um elevador elétrico para a transferência de pacientes em leitos de CTI (Centro de Terapia Intensiva) – com a função de mover, no próprio leito, pacientes com mobilidade reduzida devido a enfermidades, deficiências físicas, idosos ou obesos, além de também poder auxiliar na reabilitação de pessoas acamadas.