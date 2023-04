Hospital do Retiro investe cerca de R$ 1 milhão em modernização - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de abril de 2023, 10:51 horas

Unidade adquiriu recentemente novos aparelhos: um ultrassom de última geração e bisturis eletrônicos

Volta Redonda – O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, no bairro Retiro, em Volta Redonda, segue investindo em seu parque tecnológico, para melhorar cada vez mais o atendimento aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). Já são cerca de R$ 1 milhão investidos em novos e modernos equipamentos. A aquisição mais recente chegou na segunda-feira (3): quatro bisturis eletrônicos (eletrocautérios). O bisturi é usado em praticamente todas as especialidades cirúrgicas, já que a precisão e rapidez do aparelho vai trazer mais agilidade nas operações.

“O bisturi eletrônico é um aparelho usado com a finalidade de corte e coagulação de tecidos, que podem ocorrer simultaneamente. Com o aumento expressivo nos procedimentos de pequeno e grande porte, o equipamento chega em boa hora ao hospital”, ressaltou a diretora-geral do Munir Rafful, Márcia Cury.

Outro importante equipamento que chegou à unidade hospitalar (na última sexta-feira, dia 31/3) foi um ultrassom de última geração, que proporciona maior segurança no diagnóstico por imagem, garantindo melhores resultados. O aparelho já se encontra em funcionamento, beneficiando os primeiros pacientes.

“Estamos agregando tecnologia de ponta. Esse aparelho gera uma imagem mais precisa da área lesionada, como, por exemplo, suspeitas diagnósticas de abdômen agudo, como as apendicites. Estamos trabalhando para melhorar todos os serviços de saúde, e o aparelho de ultrassom está vindo em um momento importante. Queremos facilitar o diagnóstico dos pacientes, além de melhorar o atendimento ao público”, explicou a diretora da unidade.

Com um investimento de cerca de R$ 400 mil, o aparelho conta com alta resolução para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, mama, pequenas partes, músculoesquelético, vascular abdominal, vascular periférico, transcraniano, transfontanela, cerebrovascular, intraoperatório, cardiologia.

Também possui tecnologia 3D, que ajuda, por exemplo, os profissionais de radiologia ou cirurgião a avaliar risco de ruptura de placa; melhora a comunicação com os pacientes, ajudando no entendimento da doença, e a comunicação com os cirurgiões, auxiliando no planejamento da terapia.

“A saúde sempre foi e sempre será prioridade em nosso governo. Em breve também teremos mais leitos no anexo do Hospital do Retiro. Sabemos que ainda temos muito pela frente, e seguimos trabalhando na reconstrução da saúde em Volta Redonda”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Outros investimentos

O novo ultrassom se junta a uma série de equipamentos que o Hospital do Retiro tem adquirido para melhorar o atendimento aos pacientes. Recentemente a unidade recebeu três mesas cirúrgicas totalmente elétricas e utilizadas nos melhores hospitais do país. Um investimento de R$ 405.000.00, que permite a modernização da unidade médica e maior segurança, conforto e comodidade aos pacientes.

O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful também adquiriu um elevador elétrico para a transferência de pacientes em leitos de CTI (Centro de Terapia Intensiva). O aparelho tem a função de mover, no próprio leito, pacientes com mobilidade reduzida devido a enfermidades, deficiências físicas, idosos ou obesos, além de também poder auxiliar na reabilitação de pessoas acamadas. O objetivo é proporcionar um atendimento individualizado e humanizado.

Focos cirúrgicos – equipamentos de iluminação das mesas de cirurgia -também foram adquiridos pelo hospital, um investimento de R$ 146.997,00. Os novos equipamentos possuem LED’s brancos neutros que proporcionam uma melhor identificação dos tons de vermelho e de amarelo, e permitem distinguir facilmente os tecidos e os órgãos, além da economia energética com a implementação da tecnologia de LED.

A comodidade e conforto dos pacientes e acompanhantes também foi melhorada com a aquisição, neste ano, de 35 novos televisores para as enfermarias, oferecendo mais qualidade e bem-estar aos pacientes.