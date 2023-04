Hospital do Retiro realizou quarenta cirurgias dermatológicas no fim de semana - Diário do Vale

Hospital do Retiro realizou quarenta cirurgias dermatológicas no fim de semana

Matéria publicada em 4 de abril de 2023, 12:16 horas

Mutirão, que vai até o mês de maio, irá suprir a demanda da rede municipal de saúde

Volta Redonda – O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, em Volta Redonda, realizou nesse fim de semana, dias 1º e 2, quarenta pequenas cirurgias dermatológicas. Durante esta semana, outras 150 serão realizadas (30 por dia). A ação faz parte do mutirão, que acontece até o mês de maio, voltado para usuários da rede municipal de saúde que aguardam pelo procedimento. A previsão é que cerca de 700 pessoas serão beneficiadas em abril.

A diretora-geral do hospital, Márcia Cury, explica que o mutirão vai beneficiar as pessoas que estão na fila aguardando pela cirurgia, diminuindo assim o tempo de espera para as próximas demandas.

“Através desse mutirão, vamos realizar cirurgias initerruptamente. De segunda a sexta-feira, os procedimentos serão realizados após às 16h, e aos sábados e domingos, das 8h às 17h”, ressaltou a diretora.

A equipe do mutirão é coordenada pelo cirurgião-geral Reginaldo Marcello Júnior, e formada por mais quatro cirurgiões: um geral, dois plásticos e um dermatológico. As cirurgias são ambulatoriais, feitas em salas apropriadas e os pacientes contam ainda com equipe técnica do centro cirúrgico do hospital. Os pacientes são orientados sobre os cuidados no pós-operatório e recebem alta logo após o procedimento.

A maioria das cirurgias é para retirada de lipomas, um tumor benigno; carcinomas, tumores que se originam de células da pele; nevos, manchas ou pintas na pele; cistos, que são nódulos subcutâneos; e queloides, calombo que aparece pelo excesso de colágeno (proteína), resultante do processo de cicatrização exacerbada em uma ferida.