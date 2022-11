Hospital Maternidade de Angra tem CTI pediátrico inaugurado - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de novembro de 2022, 14:24 horas

Espaço vai oferecer tratamento especializado para casos complexos de recém-nascidos e crianças

Angra dos Reis – Foi inaugurado na segunda-feira (21), o Centro de Cuidados Intensivos Neonatal e Pediátrico, que conta com 20 leitos equipados, 15 do tipo neonatal e 5 do tipo pediátrico, e equipe médica preparada para atender casos ainda mais complexos de recém-nascidos até crianças com 11 anos, 11 meses e 29 dias.

Localizado no 4º andar do Hospital Maternidade de Angra dos Reis (HMAR), o centro foi estruturado para oferecer um atendimento as crianças que necessitarem de tratamento especial.

Grávida, com nascimento previsto para maio de 2023, a estudante Milena da Silva, de 21 anos, enxerga o novo espaço como um avanço na área.

– Acho importante que exista esse espaço, principalmente porque antes as pessoas tinham que ir para outras cidades para oferecer tratamento aos filhos. O local ficou ótimo e muitas pessoas que não teriam condições poderão vir para cá para dar tratamento digno aos filhos que necessitam – declara Milena, moradora da Lambicada.

Em relação aos leitos pediátricos, caso haja a necessidade, um deles pode ser destinado a casos que necessitem de isolamento por conta de infecções respiratórias. Todos os leitos contam com respirador e monitor, podendo também oferecer hemodiálise àqueles que necessitam desse tipo de tratamento. Quanto aos leitos neonatais, o espaço conta com quinze, todos eles, com incubadoras modernas, umidificadas, próprias para atender bebês com menos de 1.000 gramas.

– É mais um avanço da Prefeitura de Angra para atender as mães cujos filhos apresentam problemas de saúde mais delicados e antes, tinham que ser atendidos fora do município. Agora, eles serão atendidos aqui na cidade – explica o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti.

Dentro do espaço existe ainda sala de ordenha, onde as mães poderão ordenhar o leite e oferecer imediatamente aos bebês, sala de cuidados com lactente, onde a mãe pode ser ensinada a dar o banho no bebê, farmácia, área de administração e banheiros para os pacientes, incluindo aqueles voltados aos pacientes com deficiência (PCD).

– Essa inauguração tem um significado extremamente importante. Com ela, damos continuidade ao plano de oferecer em Angra a maior quantidade possível de serviços de saúde, fazendo, nesse caso, que os bebês que necessitam de tratamento não sejam mais transferidos do município – ressalta o secretário de Saúde de Angra dos Reis, Glauco Fonseca.

Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e nutricionistas, além de profissionais da área administrativa, trabalharão em duas equipes completas, cada uma cuidando de 10 leitos do Centro de Cuidados Intensivos Neonatal e Pediátrico.

– Com a inauguração do espaço, queremos melhorar a saúde dos moradores da cidade, principalmente, dos que não têm plano de saúde. Agora, teremos também cinco leitos pediátricos, fazendo com que aquele bebê que teria que ser transferido para outra cidade, para ser tratado, possa receber todo o atendimento em Angra dos Reis, sem precisar sair do município – resume o prefeito Fernando Jordão.