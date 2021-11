Hospital Municipal de Emergência de Resende realiza captação de órgãos de pacientes após morte encefálica

Matéria publicada em 19 de novembro de 2021, 18:23 horas

Doação de vontade manifesta em vida e autorizada pela família vai beneficiar até seis pessoas

Resende- Na madrugada desta sexta-feira, 19, a esperança de até seis pessoas na fila de espera por um transplante de órgão começou a se tornar realidade no Hospital de Emergência Henrique Sergio Grégori. Em um procedimento complexo e bem sucedido, um doador, que foi a óbito nos últimos dias no Hospital Municipal de Emergência (HME), cedeu a captação de cinco órgãos para transplante. O procedimento aconteceu no centro cirúrgico do HME após a autorização da família e o desejo outrora manifestado pelo paciente em vida.

O doador e responsável pela nova vida de outros pacientes teve morte encefálica aos 40 anos. Como já havia manifestado o desejo de ser doador, coube à mãe reproduzir o desejo do filho e autorizar o procedimento. Na manhã da quinta-feira, dia 18, uma equipe chegou de helicóptero para prestar esclarecimentos e ajustar toda a parte burocrática junto à família.

Rapidamente, uma mobilização foi feita, reunindo diversos profissionais do HME e do Programa Estadual de Transplantes (PET), o qual percorre os municípios do estado com a missão de viabilizar a captação e substituição de órgãos. Com todos os documentos assinados, a equipe chegou no turno da noite e iniciou a captação por volta da meia noite desta sexta. Foram quase três horas de trabalho na sala de cirurgia.

Como consequência do procedimento e do gesto de solidariedade, dois rins, duas córneas e um fígado foram retirados e destinados imediatamente aos pacientes compatíveis na fila de espera. Devido à capacidade de regeneração, o fígado pode ser compartilhado com duas pessoas. O prefeito Diogo Balieiro Diniz, que também é profissional da área da saúde, esteve presente e acompanhou parte do procedimento após a autorização da equipe responsável.

– A doação é, antes de tudo, um gesto de humanidade e amor ao próximo. É um milagre na vida de muitas pessoas que não perdem as esperanças pelo direito de continuar a viver ou de poder enxergar, como é o caso das córneas. Isso só é possível graças ao trabalho de muitos profissionais que se dedicam também com muito amor e, principalmente, competência. Quero parabenizar a família do doador pelo ato e todos os profissionais envolvidos, tanto a equipe do Hospital de Emergência, quanto os do Programa Estadual de Transplante. É gratificante poder presenciar um ato como esse – comentou o prefeito.

Como se tornar doador?

De acordo com o Ministério da Saúde, para ser um doador, basta conversar com sua família sobre o seu desejo de ser doador e deixar claro que eles, os familiares, devem autorizar a doação de órgãos após o óbito. No Brasil, a doação de órgãos só é feita após a autorização familiar.