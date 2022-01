Hospital Municipal de Itatiaia suspende visitas hospitalares devido ao atual cenário da pandemia

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2022, 14:21 horas

Itatiaia- Desde domingo, dia 23, estão suspensas temporariamente as visitas hospitalares no Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros. De acordo com a Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Saúde, a medida foi adotada pela gestão levando em consideração o atual cenário da pandemia no município e segue a recomendação da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.

– Em relação aos pacientes com incapacidade motora, psicológica e intelectual ou de extrema gravidade, avaliaremos, junto ao corpo técnico (Médico, Assistente Social e psicólogo) a frequência de visitas semanais. Nossa equipe irá ainda promover, aos pacientes internados, visita virtual familiar junto à assistência social e psicologia hospitalar – explicou o Superintendente Geral do Hospital Municipal, Danilo Bandoli.

Acompanhantes de idosos, crianças e pessoas com deficiência serão autorizados, devendo declarar estar assintomático e apresentar carteira de vacinação de COVID 19. Não será permitido fazer revezamento entre acompanhantes, tolerando a troca a cada sete dias.

O que norteia todas as decisões da Prefeitura são notas técnicas do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde, consensos das comunidades científicas, além dos números de atendimentos e resultados de exames de pessoas que procuram os serviços de saúde. Todas as ações propostas pela administração municipal têm como objetivo, único e exclusivo de zelar pela saúde e segurança da população de Itatiaia.