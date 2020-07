Hospital Municipal de Pinheiral retoma com cirurgias de catarata

Matéria publicada em 31 de julho de 2020, 14:49 horas

Pinheiral – O Hospital Municipal de Pinheiral retomou com as cirurgias de cataratas, na manhã desta sexta-feira (31), quando ocorreram as primeiras consultas. De acordo com a prefeitura, inicialmente serão realizados cerca de 600 procedimentos atendendo no mínimo 300 pacientes e tem o objetivo de oferecer maior comodidade para os moradores e acabar com a demanda reprimida.

– Pra mim sempre foi um desejo voltar a executar este procedimento no nosso município, pois quando fui secretário de saúde realizamos esse procedimento e vi o quanto isso foi importante para os nossos munícipes. Hoje estamos com uma estrutura melhor para oferecer esse serviço, na última vez que realizamos esse procedimento utilizamos a estrutura da maternidade municipal e, atualmente contamos com uma estrutura mais adequada, com nosso centro cirúrgico, sala de repouso e uma quantidade muito maior de procedimentos. Estamos realizando essas cirurgias para atender nossa demanda, uma vez que nossa referência não atende só nosso município e esses pacientes necessitam de um atendimento mais rápido, e agora realizando o procedimento dentro de casa, conseguiremos oferecer isso para nossos moradores – destacou o prefeito Ednardo Barbosa.

O Secretário Municipal de Saúde, Everton Alvim, explicou como a nova estrutura do Hospital Municipal será importante para realizações dessas cirurgias.

– Preparamos nosso centro cirúrgico para receber situações como essa. Uma estrutura totalmente nova e sem contato direto com outros setores do nosso Hospital Municipal. Sem falar que todos os procedimentos e exames pré-operatórios serão realizados também na nossa Clinica Oftalmológica Municipal. Atualmente contamos com uma fila de espera de 180 pacientes que precisam de cirurgia de catarata e conseguiremos acabar com essa espera ainda este ano – esclareceu Everton.

A coordenadora médica do Departamento de Controle Avaliação e Auditoria, Maria Helena Pena Machado, contou como serão os cuidados tomados por conta da pandemia do novo coronavírus.

– Todo fluxo da cirurgia de catarata vão ter cuidados específicos. Vamos atender um número reduzido de pacientes, em uma área separada com todos os cuidados de vigilância sanitária, inclusive higienização completa da sala após a saída de cada paciente. Os atendimentos serão realizados com hora marcada e cada paciente terá direito a um acompanhante, que ficará em um local especifico. Além disso, para agilizar a cirurgia todos os procedimentos serão marcados direto na Secretaria Municipal de Saúde para evitar que o paciente fique indo em diferentes setores. Estaremos atentos também a fatores externos como o número de internações por Covid -19, no Hospital Municipal e a retaguarda do Hospital Regional, por exemplo – explicou concluiu Maria Helena.