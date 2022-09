Hospital Municipal de Porto Real recebe instalação de novo aparelho de Raio X

Matéria publicada em 12 de setembro de 2022, 16:53 horas

Porto Real- A população de Porto Real poderá contar em breve com um novo aparelho de Raio X para atendimento no Hospital Municipal São Francisco de Assis, com o início da instalação de uma nova máquina, na sexta, 9. A Subsecretária de Saúde, Ana Carla T. de Carvalho Rodrigues, informou que o aparelho que estava em uso foi transferido para o Centro de Diagnóstico e Tratamento (CDT), onde continuará sendo utilizado pelos profissionais de saúde em atendimentos que exijam este tipo de exame. “Com o novo equipamento os exames de Raio X contam com uma moderna aparelhagem, que ajudará nos diagnósticos, além de resultados mais rápidos, uma vez que serão duas máquinas para atendimento ao público” – Declarou Ana Carla.

O Prefeito Alexandre Serfiotis disse que este é mais um benefício para a população visando agilidade e modernidade nos atendimentos. “A Secretaria de Saúde vem fazendo todo o possível para a melhoria dos atendimentos nos setores mais diversos, entre eles o de exames, como no Raio X, que com a chegada dessa nova máquina propicia atender mais pessoas em menos tempo” – Enfatizou o prefeito.