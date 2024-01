Hospital Municipal Dr. Munir Rafful aumenta número de vagas em residência médica

Volta Redonda – O ano de 2024 começou com mais uma ótima notícia para o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, em Volta Redonda. A última Plenária da Comissão Nacional de Residência Médica, realizada em Brasília (DF) no início do mês, aprovou o aumento de vagas para residência médica em Pediatria e Clínica Médica. Além das novas vagas para residência médica, o hospital passou por reforma, adquiriu novos equipamentos – entre eles, um moderno equipamento de tomografia –, inaugurou mais de 60 novos leitos e ainda ganhará uma ampliação de suas instalações.

Com o hospital preparado e capacitado para formar mais especialistas nas duas áreas, agora o Munir Rafful passa a ter seis vagas para residência em Clínica Médica e outras cinco para Pediatria, que poderão ser preenchidas já no próximo edital, a partir da turma que se iniciará em março.

O supervisor do Programa de Residência Pediátrica do Hospital do Retiro, o médico-pediatra da Rotina da Pediatria, Luciano Rodrigues Costa, explica como se dá o processo para aprovação do pleito feito pela unidade hospitalar.

“Existe uma data para o sistema da Comissão Nacional de Residência Médica abrir para a inserção do Projeto Pedagógico e solicitações. Após abertura, fazemos o preenchimento via sistema com todas as informações de forma bem detalhada. Após esse processo, uma pré-análise é feita e a visita in loco é agendada. As avaliações são discutidas em plenária e é emitido o parecer”, explicou o médico-pediatra.

Com a aprovação, a seleção é realizada através de processo seletivo de uma empresa contratada, para dar andamento aos trâmites necessários de uma prova de residência.

O que é a residência médica e sua importância

Luciano esclarece, ainda, que a residência médica é um tipo de especialização em áreas médicas distintas, após o acadêmico de Medicina receber o diploma de médico.

“O hospital que possui residência médica é caracterizado por ser um hospital voltado ao ensino, contribuindo assim para um melhor atendimento e assistência à população”, destaca.

Ainda segundo o médico-pediatra, o Programa de Residência Médica e a certificação de Hospital de Ensino é um diferencial, porque exige profissionais especializados e atualizados e estrutura hospitalar adequada para atendimento de qualidade, preconizados pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e todos os órgãos fiscalizadores, além de todos os serviços necessários para assistência.

“O Hospital Municipal Munir Rafful, além de já ser certificado como Hospital de Ensino e já ter o Programa de Residência Médica, nesse início de ano conseguiu aprovação para aumentar o número de vagas para Residência Médica em Clínica Médica e Pediatria, fruto de muito trabalho e dedicação para tornar o hospital cada vez melhor e qualificado. E quem mais se beneficia é o paciente”, disse Luciano.

Para a diretora-geral do hospital, Márcia Cury, a aprovação do aumento de vagas para residência médica é mais uma conquista no trabalho de reconstrução que envolve toda a equipe do Hospital do Retiro.

“Nós encontramos o hospital numa situação terrível, e desde então investimos na recuperação da unidade em todos os aspectos. Recuperamos a estrutura, adquirimos novos equipamentos, inauguramos mais de 60 novos leitos. Ainda investimos para que o Hospital do Retiro fosse visto, também, como um Hospital de Ensino, e essa aprovação de novas vagas pela Comissão Nacional de Residência Médica demonstra que nosso trabalho continua rendendo frutos”, afirmou Márcia.