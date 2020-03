Hospital Praia Brava integra rede de atendimento ao coronavírus em Angra dos Reis

Matéria publicada em 23 de março de 2020, 13:54 horas

Angra dos Reis- A Secretaria de Saúde de Angra dos Reis publicou uma resolução em que requisita os leitos do Hospital de Praia Brava (HPB) – operado pela Fundação Eletronuclear de Assistência Médica (Feam) – para integrar a rede de atendimento do município durante a situação de emergência provocada pela pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a estratégia, todos os casos suspeitos de contaminação pelo coronavírus em estado grave, que necessitam de internação hospitalar, serão levados para o Hospital Maternidade Codrato Vilhena Filho, da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Angra dos Reis. A instituição conta com 100 leitos para atendê-los, incluindo 30 de UTI equipados com respiradores artificiais, número que pode ser ampliado.

Além de manter os serviços de saúde que oferece, o Hospital Geral da Japuíba atenderá os casos de média complexidade e absorverá o atendimento materno-infantil da Santa Casa. Ao Hospital Praia Brava caberão os casos de baixa complexidade.

– Vale ressaltar que o hospital continuará oferecendo o serviço de pronto atendimento e sendo referência para atender vítimas de acidentes na BR-101, no trecho Rio-Santos. Também manterá o apoio ao Plano de Emergência Local (PEL) e ao Centro Médico das Radiações Ionizantes (CMRI) – disse em nota.

Com essa estratégia, o município pretende isolar os casos suspeitos de Covid-19 em um único local para evitar a contaminação cruzada e preservar os profissionais de saúde. Isso significa que qualquer colaborador da Eletronuclear com suspeita da doença que precise de internação será encaminhado ao Hospital Maternidade da Santa Casa. Por fim, serão montadas tendas de triagem na entrada de todos os hospitais de Angra dos Reis, incluindo o Hospital da Praia Brava. As medidas valem enquanto durar a situação de emergência.