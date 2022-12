Hospital Público Veterinário e CCZ de Resende recebem novos equipamentos - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de dezembro de 2022, 12:01 horas

Resende – O Hospital Público Veterinário e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), de Resende, receberam, cada um, uma nova secadora de roupas para dar suporte às demandas.

Vale lembrar que na última semana as unidades de saúde também receberam novas máquinas de lavar roupas. Estas novas aquisições tem como objetivo otimizar e proporcionar qualidade nos serviços prestados aos animais abrigados e internados nas duas unidades de saúde públicas.

“Estes novos equipamentos integram o processo de modernização de toda a saúde animal do município, com melhorias nos atendimentos e serviços. Há dois anos Resende conquistou a criação do Hospital Público Veterinário, que já contabiliza mais de 50 mil atendimentos. É muito gratificante para nós proporcionar aos tutores a segurança de que seus animais receberão os cuidados necessários no tratamento. Além da inauguração da Farmácia Pública Veterinária em março deste ano”, disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

O Hospital Público Veterinário fica na Morada da Colina, próximo à Área de Exposições e funciona 24 horas. O atendimento é feito exclusivamente para moradores de Resende, que devem apresentar um comprovante de residência e um documento de identificação no momento do atendimento do animal.

Medidas na saúde animal

A Prefeitura segue atuando e investindo recursos para oferecer serviços de qualidade para os animais de Resende. O Hospital Público Veterinário já contabiliza mais de 50 mil atendimentos, beneficiando centenas de animais e tutores. Além disso, a unidade hospitalar também desde sua construção há dois anos vem recebendo diferentes equipamentos modernos e nova mobília.

Resende também conta com a Farmácia Pública Veterinária que oferece suporte aos tratamentos oferecidos pelo Hospital Veterinário. Os tutores podem pegar medicamentos como antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos. Vale lembrar que a farmácia funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A população também conta com dois castramóveis que realizam a triagem e marcação de castrações de cães e gatos. Os trailers percorrem os bairros conforme demanda das localidades.

Além disso, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) atualmente está em obras de ampliação. A unidade de saúde que fica no bairro Vicentina II receberá dois novos blocos. O primeiro bloco terá adequação do canil com um espaço para higienização dos animais, criação de depósitos para ração e materiais de limpeza, e um novo canil para observação. Já o segundo bloco terá um espaço para banho dos animais, um novo gatil, depósitos de resíduos químicos, de material de limpeza, lixo hospitalar, comum e reciclável.