Hospital Regional continua sem receber pacientes

Matéria publicada em 3 de julho de 2020, 17:10 horas

Sul Fluminense- O Hospital Regional Zilda Arns continua sem receber novos pacientes. O Governo do Estado informou na última quarta-feira, dia 01, que iria tentar que os atendimentos fossem retomados até está sexta-feira, dia 03, de forma imediata, e com isso, o hospital voltasse a atender pacientes infectados com a Covid-19. Mas até por volta das 17h ,desta sexta-feira, não havia nenhum posicionamento do Governo do Estado em relação a isso.

O Hospital Regional é administrado por uma Organização Social, escolhida pelo governo do estado, desde sua inauguração. No entanto, problemas num contrato emergencial firmado no início da pandemia do coronavírus impediram que repasses financeiros fossem feitos para a unidade, que se tornou referência estadual para tratar a doença. Depois de três meses sem receber, a OS Associação de Proteção à Maternidade e à Infância Mutuípe (Apmim) decidiu parar de receber novos pacientes.