Hospital Regional está sem leitos e tem fila de espera

Matéria publicada em 27 de março de 2021, 15:00 horas

Volta Redonda – O Hospital Regional, referência em atendimento de pacientes com Covid-19, está sem leitos e estaria com uma fila de espera de 48 pessoas. Dados do governo do Estado do Rio mostram que Volta Redonda está com 95% dos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) ocupados, incluindo as redes pública e privada, além do Hospital Regional, que tem 229 leitos: 149 de enfermaria e 80 de UTI.

Particulares

O Hospital da Unimed em Volta Redonda está com 67,7% de ocupação e ainda tem leitos disponíveis, segundo nota divulgada pela cooperativa na noite de sexta-feira. As cirurgias eletivas (aquelas programadas, sem caráter de urgência) estão suspensas por 15 dias a partir deste sábado, dia 27, devido à dificuldade para comprar insumos em todo o país.

A taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para tratar pacientes com Covid-19 do Hospital Hinja, em Volta Redonda, está em 80%, segundo o comunicado do hospital divulgado neste sábado (27). Já a taxa de leitos UTI Não-Covid tem ocupação total em 70%.

De acordo com o hospital, o Pronto Socorro funciona 24 horas com estrutura completa, prestando atendimento de qualidade e com equipamentos modernos. A unidade hospitalar realiza tomografias computadorizadas, exames laboratoriais e testes do Covid-19.

A direção do Hospital Viver Mais também divulgou nota na noite de sexta-feria, dia 26, informando que há leitos disponíveis para atender os pacientes com Covid-19 e reforçou a importância do isolamento social e das medidas para conter a transmissão do vírus, como a lavagem das mãos e uso de máscara.