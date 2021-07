Hospital Regional passará a atender casos não Covid-19

Matéria publicada em 31 de julho de 2021, 20:04 horas

Na próxima segunda-feira, hospital terá perfil de internação híbrido

Volta Redonda – A partir desta segunda-feira (02), o Hospital Regional do Médio Paraíba Zilda Arns passará a ter perfil de internação híbrido, em Volta Redonda. Ou seja, vai atender também os municípios que necessitam de UTI clínica e pediatria, em pavimento separado dos casos não Covid-19.

O prefeito de Pinheiral e presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Médio Paraíba (CISMEPA), Ednardo Barbosa, se reuniu com o governador do Estado, Cláudio Castro e o Deputado Estadual e secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Na reunião, Ednardo apresentou proposta de nova modelagem para funcionamento do Hospital Zilda Arns do Médio Paraíba com que parte da capacidade instalada da Central de Regulação, permita a internação de paciente clínico intensivo, tendo em vista, que dos 180 leitos de UTI existentes na data tinham apenas 40 internados. Os leitos de UTI são fundamental para atender as demandas de municípios que não tem UTI, a exemplo de Pinheiral.

– É com muita alegria que neste sábado trago ótimas notícias para a Saúde da região. Como presidente do CISMEPA, que representa os 12 municípios da Médio Paraíba, anuncio uma conquista sobre o Hospital Regional Zilda Arns, que é fruto da reunião que tivemos esse mês com o governador, Claudio Castro, junto com o amigo e secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca. Em razão da diminuição dos casos da COVID-19 solicitamos que o Hospital Regional passasse a atender também os casos de UTI clínica e pediatria – disse o presidente do Cismepa e prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa.

Leitos de UTI e enfermaria clínica

A Superintendência de Regulação enviou ofício ao Cismepa neste sábado (31) informando que a unidade terá leitos de UTI adulto e enfermaria para COVID localizados no segundo pavimento da unidade (70 leitos de UTI e 28 leitos de enfermaria). No primeiro pavimento a unidade irá atender a pacientes com perfil clínico para outras patologias não COVID (serão 55 leitos de CTI geral, 20 leitos de UTI pediátrica e leitos de enfermaria clinica. No andar térreo serão 11 leitos de UTI pediátrica não COVID.

– O retorno das internações não-covid no Hospital Regional é mais um passo no avanço para a retomada em nosso estado. A passagem para o sistema híbrido era um pedido dos municípios do Médio Paraíba diante da ocupação dos leitos covid e da necessidade para outras enfermidades que levamos ao Governador Cláudio Castro na última reunião. Gostaria de agradecê-lo por acolher a solicitação, debater com a equipe da Saúde e nos retornar com esta notícia. Em razão da diminuição dos casos de COVID-19, solicitamos que passasse atender também os casos de UTI Clínica e Pediatria – disse Gustavo Tutuca.