Matéria publicada em 5 de abril de 2021, 09:19 horas

Volta Redonda – O Hospital Regional Zilda Arns, localizado no bairro Roma, e referência no Estado em tratamento de Covid-19, tinha, neste final de semana, 20 pacientes na fila de espera por uma vaga em leito clínico ou UTI (Unidade de Tratamento Intensiva), dependendo da gravidade de cada caso. Não há informação sobre a cidade origem dos pacientes, pois o hospital atende todo o Estado do Rio. O DIÁRIO DO VALE ressalta que o número oscila constantemente.

Nove óbitos foram registrados no hospital, segundo dados oficiais do site da Funerária Municipal de Volta Redonda. Cinco homens – com 66, 79, 57, 66 e 61 anos – e quatro mulheres – de 57, 63, 74 e 60 anos. Sem velórios, os enterros aconteceram no Cemitério Portal da Saudade e no Cemitério Municipal do Retiro.

Não é a primeira vez que ocorre fila de espera para internação. No dia 27 de março, 48 pessoas aguardavam para serem internadas. O fato levou os prefeitos que integram o Cismepa (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba) a cobrarem do governo do estado uma rápida resolução dos problemas enfrentados pelo Hospital Regional.

“Os municípios reunidos através deste consórcio vem solicitar providências urgentes para a retomada dos serviços de saúde prestados pelo Hospital Regional para garantir o atendimento de pacientes contaminados pelo coronavírus e, por sua vez, evitar mais óbitos durante essa crise pandêmica”, diz a carta, assinada pelo presidente do consórcio, Ednardo Barbosa, prefeito de Pinheiral, e enviada à Secretaria Estadual de Saúde. No documento, o Cismepa aponta que 30% das vagas do hospital eram ocupadas por pacientes da região. Outros 70% vieram da capital e da baixada.

Novos leitos

No dia 30 de março, o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, anunciou, durante entrevista coletiva no Palácio Guanabara, que o Hospital Estadual Zilda Arns, que tem 267 leitos e 10 UTI´s, iria ganhar mais 39 leitos de UTI. Na data do anúncio, Castro não informou se a abertura das vagas seria imediatamente.