Hospital Regional tem 128 pacientes internados e mais 18 para chegar

Matéria publicada em 23 de abril de 2020, 10:56 horas

Volta Redonda – O Hospital Regional Zilda Arns tem no momento 86 pacientes na Clínica Médica e 42 outros em leitos de UTI com a Covid-19. Com isso, a unidade totaliza 128 pacientes internados, sendo que a grande maioria é formada por pessoas vindas do Rio e do Grande Rio.

Nas próximas horas, o hospital receberá nove pacientes de clínica médica e mais nove para UTI. Nas últimas 24 horas, o hospital contabilizou seis óbitos pela doença, com maioria absoluta de pacientes de fora da região.

O Hospital Regional, localizado no bairro Roma, estava até a quinta-feira passada (16) com 86 pacientes internados com Covid-19. A maioria dos pacientes é do Grande Rio e da Baixada Fluminense, mas infectados pelo novo coronavírus na região também estão sendo levados para o Hospital Regional.

No início da semana, o DIÁRIO DO VALE mostrou que com os hospitais da capital já perto do limite de ocupação, havia sido intensificado o envio de pacientes para a unidade do Médio Paraíba.