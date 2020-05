Hospital Regional tem 22 vagas na enfermaria e 11 na UTI

Matéria publicada em 30 de abril de 2020, 19:35 horas

Grande parte dos pacientes é do Grande Rio e da Baixada Fluminense

Volta Redonda – O Hospital Regional Zilda Arns está com 85% da capacidade ocupada na enfermaria, segundo informou o governo do Estado do Rio, na noite desta quinta-feira. Ou seja: tem apenas 22 leitos vagos na enfermaria.

Já na UTI (Unidade de Tratamento Intensiva) está com 86%, tendo 11 vagas.

Na quarta-feira, as taxas de ocupação eram de 82% enfermaria e 84% na UTI.

A maioria dos pacientes do hospital é do Grande Rio e da Baixada Fluminense. Pacientes da região também são encaminhados para a unidade, mas representam um percentual bem menor.