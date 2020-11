Hospital Regional tem 229 leitos para Covid-19

Matéria publicada em 25 de novembro de 2020, 19:24 horas

Volta Redonda– A direção do Hospital Regional do Médio Paraíba Dr.ª Zilda Arns, informou na noite desta quarta-feira, dia 25, que a unidade possui 229 leitos de referência para Covid-19, sendo 149 de enfermaria e 80 de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). A taxa de ocupação, nesta quarta-feira, dia 25, era de 57%. Na terça-feira, dia 24, os dados apontavam, que a ocupação na enfermaria estava em 45,63% e na UTI em 77,5%.

Uma funcionária do Hospital Regional, que preferiu não se identificar, confirmou ao DIÁRIO DO VALE, que a maioria dos pacientes internados com Covid-19, é de fora da região, sendo da Capital e da Região dos Lagos. Poucos pacientes que estão na unidade pertencem a região Sul Fluminense.

A funcionária ainda comentou que houve um aumento considerável no número de internações nos últimos dias, quando a unidade voltou a receber pacientes Covid-19, e que com isso, as UTIs voltaram a ficar cheias. O Hospital Regional, segundo ela, tem recebido pacientes bem graves, alguns chegam já entubados na unidade.

Além disso, a faixa etária dos pacientes que chegam na unidade mudou, se antes a maioria deles tinha mais de 60 anos com comorbidades e complicações respiratórias, agora a realidade é outra: pacientes em estado grave de 30 a 50 anos, ou seja, o grupo de contaminados modificou. Apesar da gravidade de alguns pacientes internados no local, o número de óbitos está estável.

Em relação aos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para os profissionais de saúde, a funcionária esclareceu que há bastante material para todos na unidade, e que existe um controle diário, no setor de imunização para monitorar a utilização dos equipamentos.