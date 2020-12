Hospital Regional tem 71% dos leitos de UTI ocupados para Covid-19

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2020, 18:57 horas

Volta Redonda– A direção do Hospital Regional do Médio Paraíba Dr.ª Zilda Arns informou na noite desta segunda-feira, dia 07, que a taxa de ocupação para enfermaria estava em 67% e a de UTI em 71% para pacientes Covid-19.

Além disso, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) disse que foram realizados, no domingo, dia 06, 153 testes de Covid-19 na unidade. No sábado, foram 27, e, na última sexta-feira, quando iniciou a testagem para a doença, foram 05. A quantidade de testes realizado no período é de 185. Os números referentes a esta segunda-feira ainda não haviam sido contabilizados.

Testes para Covid

A Secretaria Estadual de Saúde esclareceu ainda que os exames devem ser agendados pelo aplicativo Dados do Bem. Os pedidos de agendamento precisam ser confirmados pelo usuário, para que sejam validados. “Dessa forma, é importante ficar atento às notificações que chegam no app e confirmar a presença. Caso não possa comparecer ao exame, é importante desmarcar para que outra pessoa possa ser atendida”, finaliza a nota.