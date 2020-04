Hospital Regional tem 86 pacientes com Covid-19; 37 pacientes estão na UTI

Matéria publicada em 17 de abril de 2020, 09:21 horas

Nove pacientes são de Volta Redonda: dois casos confirmados de Covid-19 e sete sob suspeita

Volta Redonda – O Hospital Regional Zilda Arns, no Roma, está com 86 pacientes internados com Covid-19. Na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), 35 das 37 vagas estão ocupadas nesta quinta-feira, dia 16. A maioria dos pacientes é do Grande Rio e da Baixada Fluminense, mas infectados pelo novo coronavírus na região também estão sendo levados para o Hospital Regional.

Na quinta-feira, o Hospital Regional tinha nove pacientes de Volta Redonda: dois casos confirmados de Covi-19 e sete sob suspeita.

A direção do hospital, administrado pelo governo do Estado do Rio, informou que nos últimos quatro dias, 30 pessoas morreram vítimas da Covid-19.

A unidade recebeu na quarta-feira, dia 15, um contêiner frigorífico para armazenar corpos de vítimas da doença. No início da semana, a Prefeitura de Volta Redonda informou que que 19 pacientes morreram vítimas da Covid-19 no hospital. Todas seriam do Grande Rio.