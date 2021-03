Matéria publicada em 30 de março de 2021, 14:36 horas

Governo do Estado anuncia abertura de novos leitos para pacientes com Covid-19

Rio – O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, anunciou, durante entrevista coletiva no Palácio Guanabara, nesta terça-feira (30), que 397 novos leitos entraram na Central de Regulação Estadual, somente na última semana, sendo 224 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em Volta Redonda, o Hospital Estadual Zilda Arns vai ganhar 39 leitos de UTI. O Estado contratou também 10 leitos de UTI e 4 de enfermaria no Hospital Viver Mais, no Laranjal, em Volta Redonda.

O Hospital Regional, que é referência em atendimento de pacientes com Covid-19, estava no sábado, dia 27, sem leitos e com uma fila de espera de 48 pessoas. Além disso, pacientes até mesmo de outros estados, como Minas Gerais, estariam sendo internados na unidade que fica no Roma. A informação gerou queixa de prefeitos da região, que se reuniram na segunda-feira, dia 29, e pediram dados sobre a origem dos pacientes, mas o governo do Estado ainda não disponibilizou os dados.

Eles solicitaram também que a prioridade para as internações sejam de pacientes da região, à beira de um colapso na Saúde.

Os 397 leitos abertos estão assim distribuídos:

Rede Estadual – 99 leitos

Hospital Estadual Zilda Arns – 39 leitos de UTI

Hospital Estadual de Anchieta – 25 leitos de UTI e 10 de enfermaria

Hospital Estadual Prefeito João Baptista Cáffaro – 10 leitos de UTI

Hospital Estadual Carlos Chagas – 7 leitos de UTI

Hospital Estadual Adão Pereira Nunes – 8 leitos de UTI

Rede Federal – 225 leitos

Hospital do Andaraí – 6 leitos de UTI e 63 de enfermaria

Hospital Clementino Fraga Filho – 8 leitos de UTI e 23 de enfermaria

Hospital de Ipanema – 13 leitos de enfermaria

Hospital dos Servidores – 33 leitos de UTI e 29 de enfermaria

Hospital da Lagoa – 34 leitos de UTI e 16 de enfermaria

O Estado contratou ainda 54 leitos de UTI e 19 de enfermaria em unidades privadas, por meio de chamamento público. O chamamento, entretanto, segue aberto para ampliar ainda mais o número de leitos.

Hospital AmericanCor – 35 leitos de UTI e 15 de enfermaria

Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano – 9 leitos de UTI

Hospital Viver Mais (Volta Redonda) – 10 leitos de UTI e 4 de enfermaria

—