Matéria publicada em 8 de maio de 2021, 18:58 horas

Volta Redonda – O Hospital Santa Cecília emitiu uma nota no fim da tarde deste sábado (08) sobre o caso de Raphael dos Santos Candido, de 33 anos, que está lutando para vencer as complicações da Covid-19. Ele é técnico de Desenvolvimento no setor de Engenharia da CSN. Segundo os familiares, Raphael tem bronquite asmática e está internado no hospital, que atende todos os empregados da CSN, desde o dia 25 de abril deste ano.

Confira na íntegra a nota divulgada pelo Hospital

“O Hospital Santa Cecília (HSC), por meio da presente nota, vem esclarecer a situação repercutida em redes sociais acerca de um paciente internado com COVID. O Hospital repudia veementemente a notícia veiculada em relação ao atendimento prestado ao paciente, pois ela não condiz com a realidade dos fatos. O paciente está sendo acompanhado pelo corpo clínico do HSC seguindo todos os protocolos vigentes atuais no que se refere à assistência de pacientes em ambiente de terapia intensiva, numa abordagem de equipe multidisciplinar. O HSC dispõe a estrutura e protocolos necessários ao tratamento do paciente, seguindo as diretrizes prescritas e recomendadas pelo corpo clínico.

No que tange a comunicação com os familiares, diariamente são realizados boletins informativos, atualizando os mesmos acerca do quadro clínico do paciente, assegurando prioritariamente princípios de sigilo e privacidade à condição do paciente, de acordo com os ditames do Código de Ética Médica e legislação brasileira.

O HSC é uma instituição que prima pela transparência, atendimento de qualidade e respeito, seguindo os protocolos de saúde determinados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) desde o início da pandemia, não medindo esforços para cuidar dos pacientes, em especial em momento no qual todo o sistema de saúde é desafiado por condição tão aguda.

No que se refere à terapia por ECMO, a instituição esclarece que a mesma foi indicada por um médico não integrante do corpo clínico da instituição, em desacordo com a equipe que ora assiste o paciente, a quem cabe o real julgamento da condição clínica do paciente atual. A autonomia médica não pode ser interpretada como condição de imposição, em especial quando não se leva em conta a condução multiprofissional acima descrita.

Por fim, o Hospital ressalta que todos os dias busca incessantemente cuidar de cada um dos seus pacientes com o respeito, carinho de sempre e a tradição já conhecida, à luz do conhecimento técnico, especialmente nesse momento pandêmico, tomando decisões pautadas pela expertise médica e transparência e se coloca à disposição para esclarecimentos complementares através dos canais adequados de comunicação.”, detalhou o hospital em nota.