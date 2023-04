Hospital São João Batista aumenta atendimentos e mortalidade cai pela metade

Matéria publicada em 24 de abril de 2023, 10:26 horas

De 2020, quando a unidade médica chegou a correr risco de fechar as portas, até 2023, números de mortes caíram cerca de 50%; avanços em equipamentos, tecnologia e profissionais contribuem para HSJB voltar a ser referência

Volta Redonda – Os investimentos em equipamentos, tecnologia e profissionais vêm dando resultados positivos no Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda. Desde que assumiu o controle da unidade médica – que chegou a correr o risco de fechar as portas em 2020 –, a atual gestão do hospital conseguiu aumentar o número de pessoas atendidas, reduzindo pela metade a taxa de mortalidade hospitalar.

De 2020 a 2023, a média mensal de internações subiu de 583 para 871. Apesar desse aumento no número de internações, a taxa de mortalidade, que era de 6,7% em 2020, caiu para 3,7% em 2023 – uma redução de cerca de 50%.

Outro ponto positivo foi a média de atendimentos diários no HSJB, que também cresceu, mostrando uma maior capacidade da unidade. Em 2023, são 6.639, enquanto nos anos anteriores foram 5.453 e 5.450 – 2022 e 2021, respectivamente. Um aumento de pouco mais de 20%.

Os dados refletem o que os próprios pacientes já perceberam: os investimentos em profissionais capacitados atrelados à aquisição de aparelhos mais modernos, voltados para aumentar a segurança dos procedimentos cirúrgicos e a reabilitação, vêm garantindo uma redução no tempo de internação de pacientes pós-cirúrgicos que, em média, chega a cinco dias (atendendo a todos os protocolos médicos e fisioterapêutico). Antes o período era de 14 dias.

Estes números são ainda mais expressivos, porque o Hospital São João Batista é uma referência em traumato-ortopedia, atendendo pacientes de toda a região e ainda pessoas de fora do estado. Por exemplo, quando há um acidente em qualquer rodovia que corta o Sul Fluminense, o caminho natural é o HSJB, o que denota sua credibilidade e importância.

O diretor-geral do hospital, Sebastião Faria, ressaltou a série de investimentos realizados pela direção, que vão desde a compra de novos equipamentos, mobiliários, até a melhoria das condições de trabalho, sendo favorecida pela gestão transparente.

“Estamos modernizando todo o parque tecnológico do hospital com o objetivo de agilizar e aumentar a segurança nos procedimentos cirúrgicos. Adquirimos um ultrassom portátil para UTI (Unidade de Terapia Intensiva), quatro bisturis elétricos, dois novos aparelhos de anestesia recentemente. Esses últimos, da marca Drager, estão presentes nos centros cirúrgicos dos melhores hospitais do país, como o Albert Einstein, Sírio Libanês e unidades da Rede D’Or. Estamos trabalhando muito para tornar o São João Batista um espaço cada vez melhor para quem busca atendimento e para quem atende”, ressaltou o diretor Sebastião Faria.

O prefeito Antônio Francisco Neto destacou os avanços obtidos no HSJB em pouco tempo e garantiu melhorias em um futuro breve.

“Quando assumimos a prefeitura em 2021, este hospital estava sob intervenção judicial. Por pouco não fechou as portas. Graças a um trabalho muito sério, a realidade hoje é outra. A partir do mês que vem começam as obras de ampliação do HSJB; com 40 novos leitos pós-cirúrgicos e de tratamento intensivo, graças a nossa parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Tem muita coisa para fazer, mas estamos trabalhando muito para deixar Volta Redonda cada vez melhor”, finalizou Neto.