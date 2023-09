Hospital São João Batista registra 500 cirurgias a mais em 2023

Volta Redonda – O número de cirurgias realizadas no Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, segue crescendo e quebrando recordes. O balanço referente ao período de janeiro a agosto deste ano, divulgado pela unidade médica, contabilizou 3.470 procedimentos – 497 a mais que o registrado no mesmo período do ano passado (aumento de 16%). O destaque ficou por conta das cirurgias de gineco-obstetrícia, com aumento de 44% – 567 procedimentos realizados nos oito primeiros meses de 2023.

A cirurgia de urologia também mostrou crescimento expressivo no período de janeiro a agosto: 689 em 2023 contra 511 em 2022 – aumento de 34%. Em seguida vem o número de cirurgias vasculares, com 149 procedimentos neste ano, e 134 no ano passado (aumento de 11%). Também registraram alta as cirurgias: geral – 694 (9% a mais); traumato-ortopedia – 955 (3,5%); torácica – 79 (16%); cirurgia plástica – 19 (137%).

“Temos implantado melhorias em toda a estrutura do hospital, com mais insumos, novos equipamentos para modernizar a unidade, capacitação e valorização dos profissionais, tudo para conseguirmos oferecer todos os dias uma saúde pública cada vez melhor”, afirmou o diretor-geral do Hospital São João Batista, o vice-prefeito Sebastião Faria.

Gineco-obstetrícia tem aumento de 92%

Além do aumento no acumulado dos primeiros oito meses do ano, as cirurgias de gineco-obstetrícia também registraram número maior de procedimentos apenas no mês de agosto. Foram 81 cirurgias em 2023 contra 42 no mesmo período do ano passado – um aumento de 92%.

O mês de agosto também teve como destaque as cirurgias vasculares (29 procedimentos em 2023, número 52% maior que o contabilizado em agosto de 2022); e de urologia – 85 cirurgias em agosto deste ano (aumento de 49% se comparado com o mesmo mês do ano passado).

“Os números mostram que estamos no caminho certo e, para acompanhar esse crescimento, estamos fazendo nosso papel. A reforma e ampliação do Hospital São João Batista segue avançando, graças à parceria com o Governo do Estado. Um investimento de cerca de R$ 20 milhões na construção de um novo prédio ao lado do hospital, com um dos andares dedicado para cirurgias. É mais espaço, mais modernidade e melhor atendimento para quem mais precisa”, lembrou o prefeito Antonio Francisco Neto.