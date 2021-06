Hospital Unimed amplia em 50% a capacidade da UTI em Angra dos Reis

Matéria publicada em 21 de junho de 2021, 15:03 horas

Angra dos Reis – O Hospital Unimed Volta Redonda Unidade Litoral, em Angra dos Reis, ampliou em 50% a capacidade de atendimento de sua Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Com o investimento em estrutura física e equipamentos, a UTI aumentou de seis para nove os leitos voltados para pacientes em estado grave e que precisam de monitoramento constante.

O vice-presidente da Unimed Volta Redonda, Dr. Vitório Moscon Puntel, destaca que a abertura dos leitos vem em um momento fundamental, pois há demanda maior devido à pandemia.

РCom a nova estrutura, aumentamos a nossa capacidade de acolher e cuidar dos pacientes graves quando a popula̤̣o mais precisa Рafirma.

Investimentos desde 2018

Desde que adquiriu o hospital em 2018, a cooperativa já realizou uma série de investimentos, como a ampliação do pronto atendimento adulto e infantil e a reforma do espaço da imagem que oferece os exames de raio-x, tomografia computadorizada e mamografia. Também houve renovação do parque tecnológico da UTI, que conta com recursos tecnológicos para assistência adequada a pacientes críticos, tanto para pacientes clínicos, cirúrgicos e em particular pacientes portadores de Covid19.

Serviços do hospital

O hospital apresenta UTI adulto, berçário, day clinic, serviços de sala de cirurgia e videocirurgia, cirurgia oftalmológica, laboratório de análises clínicas, imagem e pronto atendimento 24 horas.

– Porém, não adianta ter uma boa estrutura física e equipamentos de qualidade, sem uma equipe competente. Nosso maior compromisso é entregar a melhor experiência do cuidar aos nossos clientes, prezando sempre pela qualidade no atendimento, melhoria contínua e segurança dos processos – destaca o Dr. Puntel, que lembra que, no início do ano, o hospital recebeu o selo UTI Eficiente, conferido pela Epimed, empresa certificada pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) e responsável por avaliar a eficiência de mais de 1500 UTIs em 7 países diferentes.

Para a região da Costa Verde, o selo é uma garantia de que o hospital atende aos mais altos padrões de assistência e qualidade, colocando a unidade no mesmo nível dos principais hospitais dos grandes centros urbanos.

РEssa certifica̤̣o traz confian̤a para a popula̤̣o, por saber que somos refer̻ncia no atendimento de pacientes graves Рconclui o diretor t̩cnico da unidade, Dr. Walter Bastos.