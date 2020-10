Hospital Unimed de Volta Redonda comemora dez anos e inaugura novo prédio

Matéria publicada em 5 de outubro de 2020, 12:12 horas

Volta Redonda – No último domingo (04), o Hospital Unimed de Volta Redonda completou dez anos e neste mês de outubro inaugurou um novo prédio que aumentará em mais de 80% a sua capacidade de atendimento. Com a ampliação, o número de leitos subiu de 145 para 265, além de serviços oferecidos no novo espaço, como a ampliação de um Centro de Oncologia – com implantação de Radioterapia e PET-CT Digital – UTI Adulto, Neonatal e Pediátrica.

O Hospital Unimed é um dos quatro em todo o estado do Rio de Janeiro com autorização para fazer transplante de medula óssea, e é o único fora da Região Metropolitana. Na primeira década, a unidade realizou 9,2 milhões de atendimentos, 78 mil cirurgias, 939 mil exames de imagem e 7,1 milhões de exames, se consolidando como referência no estado em procedimento de alta complexidade.

De acordo com a unidade, o Jeito Unimed de Cuidar (JUC) é o compromisso assumido nas relações com o médico cooperado, colaborador, cliente e fornecedor desde 2009. Por meio do JUC, o cuidado com o paciente não se resume a medicamentos e exames, vai muito além, com um investimento em atendimento diferenciado.

– Nosso hospital se tornou referência para toda região em qualidade, segurança, conforto e humanização. Um Jeito Unimed de Cuidar que é só nosso e que se tornou um importante diferencial competitivo, prezando pelo cuidado em todas as relações. Para isso, investimos continuamente no desenvolvimento das pessoas. É nisso que acreditamos – comentou o presidente da cooperativa, o Dr. Luiz Paulo Tostes Coimbra.

Para ajudar na recuperação ainda mais rápida dos pacientes e tornar os tratamentos menos dolorosos, o hospital já promoveu comemoração de aniversários, cerimônia de casamento, colação de grau e celebração de datas comemorativa. Com isso, a unidade registra 88% de satisfação de pacientes e familiares, de acordo com a pesquisa de Satisfação do Beneficiário realizada em abril deste ano.