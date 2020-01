Hospital Unimed é reinaugurado em Angra dos Reis

Matéria publicada em 12 de janeiro de 2020, 16:24 horas

Unidade conta com 39 leitos, UTI adulto e pediátrico, berçário e day clinic

Angra dos Reis – O Hospital Unimed Volta Redonda reinaugurou, na última sexta-feira (10) a sua Unidade Litoral, localizada em Angra dos Reis. A cerimônia de reabertura contou com cerca de 100 pessoas, entre médicos cooperados, autoridades e profissionais da imprensa.

– Com muito orgulho descemos a serra e chegamos ao litoral. Levamos nosso trabalho, nossa estrutura e nossos investimentos à Angra dos Reis, e agora, na semana em que a cidade comemora seu aniversário, damos mais um passo importante: a reinauguração da unidade hospitalar no litoral – disse o Dr. Luiz Paulo Tostes Coimbra, presidente da Unimed Volta Redonda, e acrescentou: “Aproveito a oportunidade para agradecer aos médicos e colaboradores pelo engajamento na entrega do Jeito Unimed de Cuidar a todos os nossos clientes”.

Ainda mais moderno o hospital vai proporcionar um atendimento de excelência e segurança aos pacientes, com investimentos que reforçam o propósito da Cooperativa em cuidar da saúde e bem-estar das pessoas.

Com 2.214,30 m² de área construída, a reforma incluiu a ampliação do pronto atendimento adulto e infantil; laboratório que atende à demanda de emergência do hospital e passará a atender de maneira eletiva; sala de procedimentos; reforma do espaço da imagem que oferece os exames de raio-x, tomografia computadorizada e mamografia; sala de coleta para exame laboratorial e atendimento eletivo; e três consultórios para atendimento eletivo.

A unidade conta com 39 leitos, UTI adulto e pediátrico, berçário e day clinic. Oferecendo os serviços de sala de cirurgia e videocirurgia, laboratório de análises clínicas, imagem e pronto atendimento 24 horas.

Dr. Luiz Paulo Tostes Coimbra, comentou ainda que esse crescimento só foi possível devido ao comprometimento dos médicos e colaboradores

– Nós acreditamos que as pessoas são o grande diferencial da Unimed Volta Redonda. Não adianta ter uma boa estrutura física e equipamentos de qualidade, sem uma equipe competente. Nos orgulhamos em afirmar que ao longo do tempo investimos na profissionalização das pessoas, na construção de competência e assim vamos continuar – disse.

O Hospital Unimed Volta Redonda – Unidade Litoral está localizado próximo ao principal acesso de Angra dos Reis e ao terminal rodoviário da cidade.

Conheça os números:

* 48.320 atendimentos do hospital de agosto de 2018 a dezembro de 2019

* 2.221 internações agosto de 2018 a dezembro de 2019

* 3.066 cirurgias agosto de 2018 a dezembro de 2019

* Pró Vida mais de 29 mil atendimentos de março a dezembro de 2019