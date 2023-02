Hospital Unimed Volta Redonda aguarda autorização para realizar novos transplantes - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de fevereiro de 2023, 17:19 horas

Unidade deve receber aval para transplantes de fígado, rins e córneas

Volta Redonda – O Hospital Unimed Volta Redonda deve receber, nos próximos meses, autorização do Ministério da Saúde para realização de transplantes de fígado, rins e córneas. Com isso, a unidade será a terceira no estado e a única no interior do Rio de Janeiro a realizar cinco ou mais modalidades de transplante.

Dos outros dois hospitais, um fica em Niterói e outro na cidade do Rio. Em janeiro, o hospital, que há 11 anos faz transplante de medula óssea, foi credenciada a realizar o de tecidos. Em médio prazo, o presidente da Unimed, Vitório Moscon Puntel, planeja uma parceria com o sistema de saúde público, para ampliar o acesso ao transplante de órgãos.

“Um dos preceitos do cooperativismo é influenciar positivamente a comunidade. Por isso queremos estabelecer essa parceria, para ajudar quem está na espera por um transplante”, afirma.

Atualmente mais de 52 mil pessoas, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, aguarda pela doação de algum tipo de órgãos. Quase cinco mil somente no estado do Rio.