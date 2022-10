Hospital Unimed Volta Redonda comemora 10 anos do primeiro Transplante de Medula Óssea

Matéria publicada em 18 de outubro de 2022, 15:27 horas

Volta Redonda – Em 2022, o Hospital Unimed Volta Redonda que é referência em Transplante de Medula Óssea (TMO) no estado do Rio de Janeiro, comemora 10 anos da realização do primeiro transplante na unidade que, também, é o único hospital no interior do estado autorizado a fazer o procedimento.

O jovem Caio Cesar Abranches, de 33 anos, foi um dos pacientes do hospital, sendo diagnosticado com leucemia em 2017. Ele passou por um intenso tratamento quimioterápico e recebeu o transplante em 2019, que foi o primeiro transplante haploidêntico da unidade, ou seja, quando a medula é proveniente de um doador familiar parcialmente compatível. Nesse caso, o irmão do Caio foi o doador.

“Me emociono toda vez que falo sobre tudo que passei. Desde a primeira vez que eu pisei no hospital para tratar a leucemia, recebi um carinho muito especial de toda equipe. Minha leucemia era rara, foram muitas internações para realizar as quimioterapias, mais 45 dias seguidos para a realização do transplante. Costumo dizer que morei no hospital por dois anos e em cada dia eu percebia que as pessoas falavam comigo pelos olhos, cada um transmitindo sensibilidade e cuidado, a equipe médica, os seguranças, recepcionistas, profissionais da nutrição. O tratamento oncológico é muito difícil, foi fundamental ter a equipe e toda estrutura do hospital nesse processo”, conta Caio Cesar.

Para o presidente da Unimed Volta Redonda, Dr. Vitório Moscon Puntel, histórias como essa incentivam cada vez mais os investimentos no hospital. “Por isso que investimos continuamente em qualificação e tecnologia, para que possamos fazer a diferença na vida dos pacientes. Cada história dessas de superação, nos emociona e nos motiva a trabalhar ainda mais para trazer o que há de melhor para Volta Redonda”, destaca o presidente.

A diretora do Hospital Unimed Volta Redonda, Dra. Isis Lassarote, destaca que o hospital segue o Jeito Unimed de Cuidar: “Temos o compromisso de entregar a melhor experiência para os nossos clientes. Por isso, somos pautados no Jeito Unimed de Cuidar, compromisso com a gentiliza, respeito e competência, que reflete na qualidade dos serviços prestados”, declara.

Simpósio de Transplante de Medula Óssea

De 21 a 22 de outubro, o hospital promove o segundo Simpósio de Transplante de Medula Óssea, uma oportunidade de troca de experiência entre os profissionais da saúde e debate sobre os avanços do Transplante de Medula Óssea no Brasil. Esta edição será transmitida pelo canal no Youtube da Unimed Volta Redonda.

O primeiro dia começa às 19h e terá a participação do presidente da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, Fernando Barroso, e o hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein, Nelson Hamerschlak. O segundo e último dia será transmitido a partir das 8h30 e reunirá especialistas, que vão debater, entre outras questões, os avanços em diagnóstico de tratamento de linfoma e leucemia, bem como a importância do cuidado multidisciplinar com o paciente hematológico.