Hospital Unimed Volta Redonda completa 12 anos presente na cidade

Matéria publicada em 4 de outubro de 2022, 12:06 horas

Volta Redonda – O Hospital Unimed Volta Redonda, nesta terça-feira, dia 04, completa 12 anos na prestação de serviços de saúde na região.

O Hospital Unimed Volta Redonda oferece atendimento humanizado, com equipe qualificada e tecnologia de ponta. Consequentemente, pelo segundo ano seguido, o hospital está no ranking dos 100 melhores hospitais do país pelo estudo da revista norte-americana Newsweek em parceria com a empresa global de pesquisa de dados Statista Inc. Além desse reconhecimento, o hospital possui as principais certificações do setor da saúde, sendo elas: ONA 3, HIMSS 6 e PALC.

“Buscamos proporcionar a melhor assistência aos nossos clientes seguindo nosso propósito de cuidar da saúde e bem-estar das pessoas. Comemoramos 12 anos na prestação de serviços de saúde em Volta Redonda com reconhecimentos que são um reflexo do nosso trabalho realizado no dia a dia”, disse a diretora do Hospital Unimed Volta Redonda, Dra. Isis Lassarote.

“Temos orgulho de ser, crescer e investir na cidade. Além da unidade hospitalar no bairro Belvedere, o hospital está presente em Volta Redonda com um Pronto Atendimento no Retiro, uma unidade laboratorial na Vila Santa Cecília e, em breve uma unidade de diagnóstico por imagem que vai oferecer o serviço de ressonância magnética no bairro Aterrado. Somente em 2021, foram realizados mais de 1,7 milhões de atendimentos”, declara a vice-presidente da Unimed, Dra. Elaine de Fatima Nogueira.

Recentemente, a Oncologia do Hospital Unimed Volta Redonda inaugurou o serviço de Radioterapia e PET-CT Digital, com equipamentos de última geração para ampliar os serviços hospitalares e completar o percurso assistencial do paciente. Neste ano, o hospital também iniciou o serviço de Cirurgia Cardíaca Pediátrica, uma operação de alta complexidade que antes era encontrada somente em capitais e fora do interior do estado.

O presidente da Unimed Volta Redonda, Dr. Vitório Moscon Puntel, destaca a importância da ampliação dos serviços do hospital para a região: “Ao longo dos anos, investimos em diferenciação para que os moradores não precisem se deslocar aos grandes centros para serem atendidos e, consequentemente, transformar Volta Redonda em um Vale da Saúde. Perseguindo esse objetivo, ampliamos cada vez mais nossos serviços para que possam ter acesso a tratamento com uma estrutura completa que segue o Jeito Unimed de Cuidar, pautado nos valores de gentileza, respeito e competência”, contou o presidente da Cooperativa, Dr. Vitório Moscon Puntel.

Com essa visão, o hospital, que é o único fora do interior do estado do Rio de Janeiro com autorização para realizar transplante de medula óssea, se prepara para a realização de transplantes de rim, córneas, tecido e fígado. Em breve também será inaugurado o Centro Integrado de Nefrologia, anexo ao hospital no bairro Belvedere.